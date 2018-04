Alle Kraft in den Nachwuchs

Der Abstieg muss ein Zeichen sein, ein Zeichen für einen Neuanfang. Jetzt noch einmal ewig über die Gründe nachzudenken wäre falsch. Dass der Kader nicht breit genug war - geschenkt. Dass damit nicht genügend Konkurrenzdruck herrschte - geschenkt. Dass zu viele Spieler verletzt waren - Sie ahnen es: geschenkt, genauso wie die internen Schwierigkeiten, die - so räumt der sportliche Leiter Krischan Hillenbrand ein - es tatsächlich gab. Und die Tatsache, dass es der Verein nicht verstand einige Neuzugänge zu integrieren. Beispielhaft sei hier Cristian Aldica genannt, ohne ihn als Sündenbock abzustempeln. Wenn ein Verein einen Spieler aus dem Ausland holt, muss er sich ein ausführliches Bild machen. Muss ich diesen Spieler an die Hand nehmen und führen? Denn dann läuft der Spieler nicht aus dem Ruder. Schade sonst um manches Talent.

Nein, der Verein muss endlich lernen, dass die Jugendarbeit am wichtigsten ist. Ein Verein auf dem platten Land, der sich auf ein paar wenige Sponsoren verlassen muss, muss klar sein, dass er ein Ausbildungsverein ist. Funktioniert das: alles gut. Der TSV Bad Saulgau sollte seine Mittel in die Jugendarbeit stecken, einen Jugendleiter mit sportlichen und den finanziellen Kompetenzen versehen. Außerdem sollte er versuchen, die, die er in den vergangenen Jahren verprellt und/oder als Trainer in der ersten Mannschaft verheizt hat, wie zum Beispiel Tomutia, Trinkner, Bota, Senciuc - die Liste ließe sich fast unendlich fortsetzen - an einen Tisch holen und dauerhaft einbinden. Der Eine oder Andere, mancher ist in der Jugend ja schon dabei, soll ja schon ein Konzept in der Tasche haben. Vielleicht reicht es, ein, zwei teure Transfers aus dem Ausland weniger zu tätigen und dieses Geld in die Jugend zu stecken. Ein Sportverein ist kein Spielzeug Einzelner. Rom ist untergegangen, Kolosseum und Gladiatoren Geschichte.

Der jetzt zu beschreitende Weg ist ein langer Prozess und vielleicht reicht es am Ende mit den eigenen Spielern „nur“ zur Landesliga. Geschenkt. Viel wichtiger ist es, die Jugend zu erreichen, sie fundiert auszubilden. Krischan Hillenbrand und Co. sollten diesen Weg beschreiten. Auch die Fans danken es.