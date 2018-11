Alle Kandidaten bestehen die Prüfung

Der Württembergische Fußballverband (WFV) bietet nahezu alle Abschnitte der Ausbildung zum C-Trainer auch dezentral an. Das heißt der Verband geht „raus“ in die Vereine, sofern die Vereine selbst genügend Teilnehmer melden. Die Ausbildung zum C-Trainer gliedert sich in drei Schritte - den Basislehrgang“, alternativ in den Profillehrgängen „Kinder und Jugend“ oder „Jugend und Erwachsene“ und schließt mit dem Prüfungslehrgang ab. Nur der Profillehrgang „Erwachsene“ wird ausschließlich an der zentralen Schulungsstätten, den Sportschulen in Ruit oder Wangen, angeboten. Drei Lehrgänge gab es in den vergangenen Wochen im Bezirk Donau.

Basislehrgang in Engelswies: Jürgen Hinderhofer (Bad Saulgau), Mitglied des Lehrstabes des WFV, referierte an zwei Freitagnachmittagen und zwei Samstagen. Er zeigte, wie durch exakte Beobachtung und Veränderungen von Kleinigkeiten im Trainings- und Spielablauf, Erfolge erzielt werden können. Die Hauptaufgabe eines Trainers sei es, jeden Spieler sowie die Mannschaft zu verbessern. Dies funktioniere nicht, wenn nur Übungseinheiten ausgewählt würden, deren Ausführung demonstriert und der Startschuss gegeben werde. Vielmehr zeichne einen Trainer aus, Fehler zu erkennen und zu beheben. Die Korrekturen seien ein entscheidendes Element. Die Teilnehmer erhielten zunächst eine theoretische Einweisung und mussten dann die Vorgaben umsetzen. Unmittelbar nach der Demonstration und der Aufgabenstellung rollte der Ball. Die Trainer mussten Übungsabläufe analysieren, Fehler erkennen, ansprechen und technisch-taktisches Fehlverhalten abstellen. Schulungsleiter Martin Teufel (Inneringen), Bildungs- und Qualifizierungsbeauftragter des Bezirks Donau, konnte 21 Teilnehmer zum Basislehrgang begrüßen und bestätigte den Teilnehmern mit einer Urkunde die Teilnahme. Er bedankte sich beim FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 99 für die Ausrichtung. Jungendleiter Andreas Beck hatte die Initiative ergriffen und die Schulung als Vereinsbasislehrgang beantragt, da er viele Trainer und Betreuer des Vereins für die Weiterbildung gewinnen konnte.

Profillehrgang Jugend in Altshausen: 25 Trainer nahmen am Profillehrgang Jugend in Altshausen teil, der an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden freitags und samstags in Altshausen stattfand. Aufbauend auf den Basislehrgang wurden weitere Themenfelder zur Trainingsplanung von C-, B- und A-Junioren, zum Ballgewinnspiel, Konditionstraining und Torspielertraining durch Frank Scheffold (Oberstetten, Leiter des regionalen Ausbildungszentrums Süd; RAZ Süd), vermittelt. Er stellte die Inhalte theoretisch vor und setzte sie mit den Teilnehmern in die Praxis um, in entsprechenden Übungs- und Trainingsformen. Er verteilte Aufgaben in Form von Lehrproben und band so die Teilnehmer ein. Sie wurden schriftlich erstellt und vor der Trainingsgruppe umgesetzt. Ein weiteres Thema war die Sozialkompetenz des Trainers. Diese stellte Thomas Henes (Bitz) vor und diskutierte sie mit den Lehrgangsteilnehmern, schließlich treten die Trainer auch oft als Vermittler innerhalb der eigenen Mannschaft, gegenüber den Spielpartnern, dem Schiedsrichter, den Zuschauern und den Eltern auf. Alle 25 Teilnehmer erhielten ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme von Schulungsleiter Martin Teufel (Inneringen). Teufel dankte Siegfried Fritzen, Jugendleiter des FV Altshausen, für die reibungslose Durchführung der Veranstaltung.

Prüfungslehrgang in Uttenweiler: Bereits zum dritten Mal durfte der Bezirk Donau einen Prüfungslehrgang dezentral/regional durchführen. Nach der Pilotveranstaltung im Jahr 2016 beim SV Langenenslingen und der zweiten Auflage 2017 beim FV Neufra/Do. war der SV Uttenweiler gastgebender Verein. Beim SV Uttenweiler fand der Prüfungslehrgang „Kinder/Jugend“ sowie „Jugend/Erwachsene“ für die Trainer-C-Lizenzausbildung unter der Leitung von Frank Scheffold statt. Am ersten Tag stand die schriftliche Prüfung an. In den weiteren Tagen übten die Teilnehmer Lehrproben ein. Referatsthemen waren Sportverletzungen, Regelkunde, Aufsichts- und Haftungspflicht deckten die Referenten Gerd Mäckle (Laupheim), Leonardo Mimmo (Sigmaringen) und Sascha Musch (Altheim) ab. An den letzten beiden Tagen absolvierten die Teilnehmer die praktischen Prüfungen. Diese nahmen die Mitglieder des WFV-Trainerlehrstabes Stefan Wiest (Ringschnait), Patrick Fähnrich (Bad Waldsee) und Peter Trefzger (Wiblingen), unter der Aufsicht von Frank Scheffold, ab. Prüfungsvorsitzender war Manfred Werner (Württembergischer Landessportbund). Da alle Lehrgangsteilnehmer die beiden Prüfungen bestanden hatten, verzichtete Frank Scheffold auf eine Einzelbesprechung. Die Prüflinge waren erleichtert, dass sie alle bestanden hatten. Einzig die insgesamt geringe Teilnehmerzahl trübte die Stimmung. Fünf Plätze waren aus gesundheitlichen, beruflichen oder privaten Gründen nicht besetzt. Zum Abschluss gab Frank Scheffold die Prüfungsergebnisse bekannt und händigte die Prüfungsbescheinigungen aus. Schulungsleiter Martin Teufel bedankte sich bei Markus Stöhr, Jugendleiter des SV Uttenweiler, und Wolfgang Dahler, Vorsitzender des SV Uttenweiler, für den reibungslosen Ablauf und die Bereitstellung der Anlagen und die Einbindung von Aktiven und Juniorenspielern des SV Uttenweiler.