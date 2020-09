Alkoholkontrolle nach Aufforderung zum Wegfahren

Erheblich alkoholisiert hat sich laut Polizeebericht am Montagabend gegen 20.15 Uhr ein 54-jähriger Mann hinters Steuer gesetzt, um seinen Wagen umzuparken. Weil ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in der beengten Dreiköniggasse Platz benötigte, wurde der Fahrzeughalter von der Polizei gebeten, sein Auto beiseite zu stellen. Nachdem der 54-Jährige seinen Wagen umgestellt hatte ging er auf die Beamten zu, um sich über die Maßnahme zu beschweren. Im Gespräch, in dem ihm die Erforderlichkeit der Maßnahme erklärt werden sollte, konnte bei dem 54-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da eine Messung eine Atemalkoholkonzentration von etwa 1,3 Promille ergab, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.