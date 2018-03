Albstadt freut sich auf die Premiere

Zum sechsten Mal trifft sich in diesem Jahr die Weltklasse der Cross-Country-Mountainbiker zum UCI-Mountainbike-Weltcup in Albstadt. Zum 13. Mal wird die MTB-Classic im Bullentäle ausgetragen. Und dennoch gibt es eine Premiere. In Albstadt geht das erste Weltcup-Short-Track-Race der Mountainbike-Geschichte über die Bühne. Termin für die Rennen ist der 18. bis 20. Mai.

Wie in jedem Jahr bietet das Weltcup-Wochenende eine große Vielfalt an Programmpunkten. Zum Erleben, zum Mitmachen, für Kinder und Erwachsene jeden Alters. Das Konzept wird auch 2018 fortgeführt. Die Nachwuchs-Rennen des Alb-Gold-Junior-Cupd, der Gonso Albstadt MTB-Classic, die Ärzte- und Apothekermeisterschaft und als Höhepunkt die Weltcup-Rennen der Profis: Diese sportliche Mixtur bekommt jetzt noch einen echten Appetizer vorneweg.

Der Radsport-Weltverband UCI hat das Short-Track-Race als neue, zusätzliche Disziplin eingeführt und Albstadt wird die Premiere des Wettbewerbs erleben. Dass die Stars wie Nino Schurter, Manuel Fumic, Jolanda Neff und Co. an diesem Freitagabend, um 17.30 Uhr an den Start gehen, ist indes garantiert. Denn anders als früher beim Eliminator-Sprint, gibt es Punkte für die Weltcup-Gesamtwertung und das jeweils 20- bis 30-minütige Spektakel hat Einfluss auf die Startaufstellung für das sonntägliche Cross-Country-Rennen. Es dürfen nur die besten 40 Fahrer der Welt teilnehmen.

Über dieses neue aufregende Element im Weltcup-Wochenende hinaus, werden die Mountainbike-Fans und jene, die es via Bullentäle-Erlebnis noch werden wollen, voll auf ihre Kosten kommen. Mehr als 200 Starter bestreiten die Nachwuchs-Rennen des Alb-Gold Junior-Cup. Die jungen Biker von der U17 bis zu den so genannten „Powerflitzern“ der U7 tummeln sich da praktisch zwischen den Stars der Szene. Übrigens erstmals auch im Short-Race-Format. Für die Junioren der U19 ist das Rennen international ausgeschrieben, da geht es auf der Cross-Country-Strecke dann schon richtig zur Sache. Nach den Junioren sind dann die U23-Fahrer dran, die einen Weltcup bestreiten. Die vielversprechenden deutschen Nachwuchs-Fahrer, wie der U23-WM-Dritte Max Brandl, sind vor heimischem Publikum natürlich besonders motiviert.

Es folgt die Gonso Albstadt MTB-Classic und auch in den Kurz-Marathon wurde eine Neuheit integriert: Vorneweg startet am Samstag ein Gravel Bike Race für Leute, die lieber mit schmalen Reifen und krummen Lenkern im Gelände unterwegs sind. Die 23-Kilometer-Runde des Kurzmarathons eignet sich jedenfalls dafür. Es folgen dann die Starts der Biker aus den Heilberufen, die ihre Deutschen Meister suchen und schließlich auch wieder das beliebte Generation Race.

Das sportliche Programm geht am Abend über in die traditionelle Weltcup-Party im Zelt, selbstverständlich mit Live-Musik. Das Finale des DFB-Pokals wird, wie bereits im vergangenen Jahr, auf der großen LED-Wand neben der Bühne übertragen. Doch auf der Party werden wohl keine Profis zu sehen sein, denn die wollen nach dem Auftakt in Stellenbosch, Südafrika, fit für das erste Weltcup-Rennen der Saison auf europäischem Boden sein.

Drei Rennen sorgen am Sonntag für Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die U23 der Frauen, die Elite-Frauen und schließlich die Elite-Männer. Es herrscht fast ein wenig WM-Fieber im Bullentäle. Denn in zwei Jahren wird in Albstadt bekanntlich die erste Cross-Country-WM in Deutschland seit 25 Jahren ausgetragen.