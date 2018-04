Alba Uhl vom TV Bingen hat sich für den Schwaben-Cup der Turner am 5. Mai in Leonberg qualifiziert. Die 16 Jahre alte Turnerin siegte beim Bezirkscup Süd am vergangenen Wochenende in der Bingener Sandbühlhalle in der Klasse LK 2, Altersklasse 16/17 und setzte sich mit einer Gesamtnote von 45,90 Punkten durch. Platz zwei belegte Lena Lebherz (VfL Pfullingen) mit gehörigem Respektabstand. Die Pfullingerin hatte am Ende 37,65 Punkte auf dem Konto.

Alba Uhl erturnte ihre Höchstnote am Sprung mit 13,00 Punkten und hatte damit im Vergleich aller LK2-Athletinnen, also der Turnerinnen, die sich - gleich welchen Alters - auf einer gleichen Leistungsstufe befinden - die vierthöchste Note. Am Schwebebalken erzielte sie, wie schon am Sprung, mit 12,80 Punkten die höchste Note ihrer Altersklasse und die zweithöchste Note an diesem Tag im Gesamten. Am Boden sammelte sie 12,25 Punkte, nur am Stufenbarren - ausgerechnet an ihrem Lieblingsgerät - erhielt sie nur 7,85 Punkte. Doch zu ihrem Trost fielen die Noten an diesem Gerät allgmein nicht sehr hoch aus. „Am Sprung und Boden konnte sie ebenfalls sehr gute Leistungen zeigen, lediglich an ihrem Lieblingsgerät dem Stufenbarren musste sie Punkte lassen. Insgesamt waren es sehr gute Wettkämpfe auf Höchstleistungsniveau, die in Bingen gezeigt wurden“, meinte Bingens Turntrainerin Susanne Teuber-Obert.

Duo verpasst Schwaben-Cup

Knapp den Sprung zum Schwaben-Cup am 5. Mai in Leonberg verpasst haben Annika Selig und Annika Kocher vom FV Altheim. Annika Kocher belegte in der Leistungsklasse 2, Altersklasse 14/15 mit 47,25 Punkten Rang vier, vor ihrer Mannschaftskollegin Annika Kocher, die mit 43,45 Punkten Fünfte wurde. Annika Selig erzielte ihre Bestnote am Boden mit 13,20 Punkten, die viertbeste Wertung an diesem Gerät des Tages in dieser Leistungsklasse. Am Sprung erhielt sie 12,80 Punkte, am Schwebebalken 10,70 Punkte und am Stufenbarren 10,55. Annika Kocher, die in der Endabrechnung einen Platz hinter Annika Selig landete, zeigte ihre beste Übung am Boden (12,85), am Sprung erhielt sie 12,60 Punkte, am Stufenbarren 9,90 und am Schwebebalken 8,10.

Die meisten Siege in den Alters- und Leistungsklassen gingen mit je zwei Erfolgen an Neckarhausen, Hülben und Ebingen, einen Erfolg feierten Kirchheim, Spaichingen, Neustetten, Dornstetten, Amstetten und Bingen. Die meisten Qualifikationsplätze für den Schwaben-Cup sicherte sich der TV Ebingen (7), vor Neckarhausen, Spaichingen und Balingen (je 5). zwei plätze holten sich Kirchheim und Hülben, je einen Vertreter beim Schwaben-Cup haben Neustetten, Amstetten, Weingarten, Pfullingen, Ostfildern und Bingen.