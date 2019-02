In der Sigmaringendorfer Turnhalle In der Au ist am vergangenen Samstag der Bezirkscup Süd im Gerätturnen Leistungsklasse (LK), Einzelwettbewerb der Mädchen und Frauen ausgetragen worden. Der ausrichtende Sportclub Sigmaringendorf/Laucherthal hat dazu Sportlerinnen aus acht Turngauen begrüßt: Hohenzollern, Zollern-Schalksburg, Nordschwarzwald, Schwarzwald, Oberschwaben, Ulm, Neckar-Teck und Achalm. Insgesamt nahmen 111 Turnerinnen am Bezirksentscheid teil, darunter auch Turnerinnen des TV Bingen. Dieser vom Schwäbischen Turnerbund (STB) ausgeschriebene Wettbewerb ist der erste Vorentscheid und bildet gleichzeitig den Start in die Wettkampfsaison des Jahres. Er gilt als Qualifikationswettkampf für den Schwaben-Cup LK Einzel weiblich. Die nächste Runde findet am 23. März in Öhringen statt. Aus diesem können sich dann die besten Sportlerinnen für den Deutschland-Cup am 4./5. Mai in Hösbach qualifizieren. Unter den Augen der interessierten Zuschauer, die während des ganzen Tages die Ränge der Sporthalle füllten, entwickelte sich ein begeisternder Wettkampftag.

Jubeln konnte Alba Uhl. Die Turnerin des TV Bingen qualifizierte sich als Dritte der Leistungsklasse 2 der Altersklasse über 16 Jahre für den Schwaben-Cup in Öhringen. Uhl turnte die beste Übung am Stufenbarren (12,60 Punkte), die zweitbeste Übung am Sprung (12,25 Punkte) und die jeweils viertbeste Übung am Schwebebalken (11,15) und am Boden (11,95). Das machte 47,95 Punkte insgesamt und Platz drei in der Gesamtwertung. 12,60 Punkte am Stufenbarren bedeuteten gleichzeitig die zweithöchste Tageswertung geräteübergreifend. Die beste Übung des Tages turnte nach Ansicht der Punktrichterinnen Dina Rückert mit 12,85 Punkten am Sprung, die mit 49,30 Punkten auch die Gesamtwertung der Klasse gewann. Den zehnten Platz in dieser Klasse belegte Vivien Haag, zweite Starterin des TV Bingen. Sie erturnte 10,40 Punkte am Boden als beste Leistung.

Langer Wettkampftag

Der Wettkampftag begann bereits am Samstagmorgen, um 8.20 Uhr mit dem Aufwärmen für die Turnerinnen der Leistungsklasse 3, der Altersklasse (AK) über 12 Jahre und der LK 2 AK 12 bis 13. Pünktlich erfolgte um 9.20 Uhr der Wettkampfbeginn. In vier Riegen absolvierten die Teilnehmerinnen ihre Übungen an den vier Geräten Boden, Barren, Schwebebalken und Sprung. Unmittelbar danach erfolgte die Siegerehrung und die nächste Gruppe mit Turnerinnen der LK 2 AK 12 bis 15 und LK 2 AK über 16 konnten sich aufwärmen und um 12.40 Uhr den Wettkampf beginnen. Bedingt durch den Leistungs- und Altersklassenunterschied konnten die Zuschauer bereits eine Leistungssteigerung gegenüber der ersten Wettkampfgruppe feststellen. Als auch diese Gruppe ihre Übungsteile absolviert hatte und die Siegerehrung durchgeführt war, konnten als letzte Gruppe die Turnerinnen der höchsten Leistungsklasse 1, Altersklasse 12 bis 13, und 14 bis 15 sowie über 16 gegen 16 Uhr den Wettkampf aufnehmen.

Immer wieder rissen die Darbietungen der Turnerinnen das Publikum zu spontanen Beifallsbekundungen hin. Das motivierte die Wettkämpferinnen natürlich zusätzlich. Noch vor 19 Uhr hatte auch diese letzte Gruppe ihre Übungen absolviert und die Siegerinnen wurden geehrt. In Rahmen der einzelnen Siegerehrungen erhielten alle Teilnehmerinnen eine Urkunde, die besten Vier in jeder Wettkampfklasse qualifizierten sich für den Schwaben-Cup. Die Turnerinnen auf den Rängen eins bis drei erhielten jeweils ihrer Platzierung entsprechend eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille sowie ein kleines Anerkennungspräsent des Schwäbischen Turnerbundes.

Lob von allen Seiten

Dem Sportclub Sigmaringendorf/Laucherthal wurde von Seiten der Trainer, den Kampfrichtern und der Kampfrichterleiterin Anna Kletetschka (STB ) für die Vorbereitung der Wettkampfstätten, Durchführung und Organisation der Veranstaltung und dem perfekten Verpflegungsservice auch für die Wettkämpferinnen und Zuschauer ein großes Lob ausgesprochen mit der Zusage, in der Zukunft weitere Turnveranstaltungen nach Sigmaringendorf zu vergeben.

„Dieses Lob geben wir gerne an die tatkräftig mithelfenden Vereinsmitglieder und dem Team des Turngaus Hohenzollern weiter und wir bedanken uns bei den neutralen Kampfrichterinnen und vor allem bei deren Leiterin Anna Kletetschka für das dem SC Sigmaringendorf/Laucherthal entgegengebrachte Vertrauen, die angenehme Zusammenarbeit und der souveränen Wettkampfleitung“, sagte der Vorsitzende des SC Sigmaringendorf.