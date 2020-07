Alba nimmt Müll nicht mehr zu Kreisbedingungen an

Die Abgabe von Haus- und Sperrmüll sowie von Grüngut und Elektrogeräten bei der Firma Alba Süd in Bad Saulgau ist seit dem 1. Juli 2020 zu den Konditionen des Landkreises nicht mehr möglich. Hier gelten daher ab sofort die Konditionen und Preise der Firma Alba.

In einer Pressemitteilung nennt das Landratsamt die Alternativen. Kleinere Mengen an Sperrmüll bis 1,2 Kubikmeter können gegen Vorlage der Datenmatrix auf dem Recyclinghof in Mengen abgegeben werden. Die Gebühren betragen bei Sperrmüll bis 0,25 Kubikmeter 4,50 Euro, bis 0,60 Kubikmeter 11,50Euro und bis 1,20 Kubikmeter 23,50 Euro. Die Abgabe in Mengen ist ohne Ausnahme nur gegen Vorlage der Datenmatrix möglich, da die Abrechnung über den Gebührenbescheid erfolgt und keine Barkasse vorgehalten wird.

Größere Mengen an Sperrmüll werden vom Landkreis nur noch auf der Entsorgungsanlage in Ringgenbach angenommen. Zu Sperrmüll zählen zum Beispiel Matratzen, Polstermöbel, Gartenmöbel, Teppiche, Linoleum- und PVC Böden, Rollladen aus Kunststoff oder Holz, Koffer, Skier, Spiegel, restentleerte Tanks oder Kanister (rückstandsfrei und längsseits aufgeschnitten), großes und sperriges Spielzeug. Restmüll wird aus hygienischen Gründen nicht angenommen. Kühlgeräte (Kühl- und Gefrierschränke) und Bildschirmgeräte (Fernseher, Tablets, PC-Monitor) können auf dem Recyclinghof in Bad Saulgau. Alle anderen Elektrogeräten (Waschmaschine, Herd, Kaffeemaschine, Handys etc.) können wie bisher auf allen Recyclinghöfen abgegeben werden.