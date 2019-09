Alb-Lauchert will oben bleiben

Fast wie in der Bundesliga wird der kommende Spieltag der Kreisliga A 2 über drei Tage ausgedehnt. Zwei Spiele am Freitag, eines am Samstag, der Rest am Sonntag. Zum Auftakt empfängt Ostrach II den FC Laiz und der FV Bad Saulgau den SV Bronnen. Am Samstag geht es weiter in Sigmaringen.

FC Ostrach II – FC Laiz (Fr., 19 Uhr). - Seine makellose Auswärtsbilanz konnte der Aufsteiger am vergangenen Sonntag ausbauen. Auf eigenem Gelände sieht es ganz anders aus. Mit dem FC Laiz kommt der Absteiger aus der Bezirksliga. Laiz ist nach fünf Spieltagen nicht ganz zufrieden, trotzte aber am vergangenen Wochenende dem FV Bad Saulgau aber ein Remis ab. Ostrach II will endlich den ersten Heimsieg.

FV Bad Saulgau – SV Bronnen (Fr., 19.30 Uhr). - Unter der Woche relativierte sich die Heimniederlage Bronnens gegen den SC Türkiyemspor Saulgau. Benjamin Mak: „Unser Anspruch kann zur Zeit auch nicht der FV Bad Saulgau sein. Da warten andere Gegner in den nächsten zwei Wochen. Zu einem ein Punkt in Bad Saulgau würde ich aber nicht nein sagen.“ Auf den FVS wartet ein zunächst sicher defensiv eingestellter SV Bronnen. Den Riegel muss der FVS erst mal knacken.

SV Sigmaringen – SV Braunenweiler (Sa., 17 Uhr). - Nur einmal in den vergangenen fünf Jahren gab es diese Begegnung. Im Pokal setzte sich der Gastgeber mit 2:1 durch. Am vergangenen Sonntag hatte der Gastgeber ein Erfolgserlebnis in Frohnstetten, während Braunenweiler zu Hause erneut Federn ließ. Beide kämpfen um den Anschluss nach oben. Der Sieger bleibt dabei. Mit dem Heimvorteil im Rücken könnte es gegen die zuletzt schwächelnden Gäste für die Ulmer-Elf reichen.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – SG Frohnstetten/Storz. (So., 15 Uhr). - Lieber einmal hoch verlieren als fünfmal knapp wird der schwache Trost von Trainer Wenger sein. Die Niederlage in Hochberg wird er zu den Akten legen. Jetzt geht es erneut gegen einen Aufsteiger. Die Gäste haben sich zuletzt zwei Niederlagen eingehandelt und müssen aufpassen, dass sie nicht durchgereicht werden. Trainer Bach war am vergangenen Sonntag in überragender Form und verhinderte eine höhere Niederlage. Über mangelnde Arbeit dürfte er sich auch dieses Mal nicht beklagen.

SPV Türk Gücü – SV Hochberg (So., 15 Uhr). - Eine vermeidbare Niederlage handelte sich Türk Gücü am vergangenen Sonntag in Vilsingen ein. Nun geht es gegen einen motivierten Gast, der gegen einen Titelanwärter glänzte. Auf eigenem Gelände tut sich Türk Gücü nicht so schwer, das Spiel zu machen. Kleinigkeiten werden darüber entscheiden, ob es gegen den Aufsteiger drei Punkte gibt. Hochberg macht selbst ein Rückstand nichts aus. Beide Mannschaften wollen ihre Partien früh entscheiden. Mal sehen, wer das umsetzen kann.

SC Türkiyemspor Saulgau – FC Inzigkofen/Vil./Eng (So., 15 Uhr). - Mit einfachen Mitteln hat Türkiyemspor zuletzt Bronnen den Zahn gezogen. Gegen den FC 99 muss sich die Mannschaft steigern, auch weil die Gäste schwer auszurechnen sind. Außerdem sollte sich der Gastgeber nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Der Gast ist schon sehr stabil und gibt nie auf. Selbst ein sicherer Vorsprung könnte nicht reichen.

SV Bolstern – FV Fulgenstadt (So., 15 Uhr). - Bolstern wird in dieser Saison wahrscheinlich nicht so viele Gelegenheiten bekommen, einen Zwei-Tore-Vorsprung herauszuarbeiten. Wenn aber in einem Derby eine hohe Führung möglich ist, dann sollte man diese Chance auch beim Schopf packen. Auswärts hat dies am vergangenen Sonntag nicht gereicht. Auf eigenem Gelände ist gegen Fulgenstadt etwas machbar.

SGM Alb-Lauchert – SV Renhardsweiler (So., 15 Uhr). - Für SGM-Trainer Heinrich David dürfte die Tabellenführung eine Momentaufnahme sein - aber eine erfreuliche. Aus Braunenweiler drei Punkte zu entführen gelingt auch nicht jedem. Jetzt will die Truppe auch oben bleiben. Volle Konzentration und drei weitere Punkte wird David nun fordern. Die Gäste bestiegen am vergangenen Sonntag eine Achterbahn und mussten mit einem Punkt zufrieden sein. Am Sonntag hängen die Trauben höher.