Alb-Lauchert büßt die Spitze ein

Wieder ein Führungswechsel in der Kreisliga A. Nachdem am vergangenen Wochenende die SGM Alb-Lauchert übernommen hatte, ist nach der unerwarteten Heimniederlage der David-Elf wieder der FV Bad Saulgau Erster. Was ein Treffen zum Kaffee so alles ausmachen kann, hat der SPV Türk Gücü zu spüren bekommen. Stunden vor Spielbeginn haben sich einige Spieler des SV Hochberg bei Sigmaringens Coach Helmut Ulmer zum Kaffee getroffen. Das Resultat: 7:2 am Nachmittag im Gorheimer Garten gegen Türk Gücü. Kaffee wird demnächst aber dem Urgestein und Pressesprecher der SGM TSV Scheer/SV Ennetach Uwe Lang vielleicht auch helfen und zwar zur Beruhigung. Dies ist notwendig, seine machte gegen Frohnstetten/Storz. zum zweiten Mal in dieser Saison einen Drei-Tore-Rückstand wett.

FC Ostrach II – FC Laiz 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 Dominik Weber (3.), 1:1 Michael Arnold (13.), 1:2 David Weber (36.), 1:3 Johannes Richter (87.), 2:3 Simon Fischer (90.). - Gelb-Rot: Ilir Kadrija (58./wdh. FS/Laiz). - Z.: 120. - Die Begegnung in Ostrach begann mit Vorteilen und der Führung für Laiz. Danach kam Ostrach stärker. Auch das wurde belohnt. Eine Umstellung innerhalb der Laizer Elf brachte bis zur Pause das 1:2 durch David Weber. Nach der Pause ein ähnliches Bild bis zur 58. Minute, als sich Kadrija Gelb-Rot einhandelte. Die Aktionen der Hausherren waren zwar da, aber richtig Zwingendes war nicht dabei, sodass sich Laiz auf die Schlussoffensive der Hausherren einstellen konnte. Richters Tor zum 1:3 war die Vorentscheidung.

FV Bad Saulgau – SV Bronnen 4:0 (4:0). - Tore: 1:0,2:0 David Striegel (12./15.), 3:0 Niklas Häberle(17.), 4:0 Adrian Riedesser (18.), 5:0 Nuredini (52.), 5:1, 5:2 Raphael Brillert (67./88.). - Z.: 90. - Noch ehe die Begegnung in Bad Saulgau begann, war sie für den Gast aus Bronnen angesichts eines 0:4 nach 18 Minuten beendet. Bronnen kam nicht klar mit der dominanten Spielweise der Hausherren, die mit einer fast optimalen Chancenverwertung das Halbzeitergebnis herausschossen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit schaltete Bad Saulgau auch aufgrund der Partie in Ostrach am kommenden Dienstag zwei Gänge zurück und Bronnen konnte sich lösen. Zwei Tore von Raphael Brillert und ein Pfostenschuss vom ihm (75.) bedeuteten Ergebniskosmetik.

SV Sigmaringen – SV Braunenweiler 4:2 (2:1). - Tore: 1:0 Daniel Abdulahad (24./FE), 2:0 Zvonimir Klasan (28.), 2:1 Marco Steuer (44./FE), 2:2 Josuah Winkhart (70.), 3:2, 4:2 Daniel Abdulahad (89./90.). - Z.: 100. - Unter einer starken Leistung von Schiedsrichter Rene Marcel Flamm (Münsingen) entwickelte sich am Samstag eine Begegnung mit zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Klaus Unger, Vorsitzender des SV Sigmaringen: „In der ersten Halbzeit waren wir tonangebend und hätten höher führen können. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft nicht immer das abruft, was sie kann und dann kann es eben sein, dass wir gegen eine spielerisch starke Mannschaft wie Braunenweiler in der zweiten Halbzeit in Schwierigkeiten geraten.“ Braunenweiler leistete sich den Luxus, hochkarätige Chancen zu vergeben. Es war sicher mehr drin als der 2:2-Zwischenstand. Gegen Ende der Begegnung ließ Daniel Abdulahad seine Klasse aufblitzen.

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – SG Frohnstetten/Storz. 3:3 (0:3). - Tore: 0:1 Jens Dreher (25.), 0:2 Nico Stark (29.), 0:3 Killmaier (38.), 1:3 König (48.), 2:3 Daniel Frater (60.), 3:3 Christian Lehr (77./FE). - Z.:100. - Zwei grundverschiedene Halbzeiten. Zum zweiten Mal holte der Gastgeber einen Drei-Tore-Rückstand auf. Die Begegnung begannen beide sehr vorsichtig. Taktisch abwartend leistete sich der Gastgeber drei individuelle Fehler und plötzlich lag die SGM hinten. Ingo Czarkowski, der Trainer Jochen Wenger aufgrund einer Verletzung vertrat, machte zur Pause deutlich: „Entweder wir machen den Anschluss, oder wir bekommen weitere drei.“ Dass es eine ähnliche Aufholjagd wurde wie in Bronnen war der mannschaftlichen Geschlossenheit zu verdanken. Das Team warf alles in die Waagschale und hatte am Ende sogar Siegchancen.

SPV Türk G. Sigmaringen – SV Hochberg 2:7 (2:1). - Tore: 0:1 Kevin Reuter (4.), 1:1 Enes Sacevic (41.), 2:1 Dennis Schäfer (44.), 2:2 Kevin Reuter (48.), 2:3 Johannes Pippig (61.), 2:4 Julian Bechtle (72.), 2:5 Johannes Pippig (76.), 2:6 Julian Bechtle (83.), 2:7 Eigentor (90+4). - Z.: 150. - Die Begegnung in Sigmaringen zeigte zunächst bessere Gäste, die dank der frühen Führung von Reuter 20 Minuten die Oberhand hatten. Nach und nach befreite sich Türk Gücü und nach Meinung des stellvertretenden SVH-Abteilungsleiters Pfeiffer ging die 2:1-Pausenführung in Ordnung. Nach der Pause profitierten die Gäste von einer Auswechslung von Stürmer Dangelmaier. Total von der Rolle musste Türk Gücü durch Pippig und Bechtle einem Zwei-Tore-Rückstand nachlaufen. Hochberg beobachtete die Situation und bestrafte jeden kleinen Fehler. Trainer Yilmaz Oktan: „Ein verdienter Erfolg von Hochberg.“

SC Türkiyemspor Saulgau – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 6:1 (3:1). - Tore: 1:0 Yilmaz (3.), 2:0 Camkiran (16.), 2:1 Manuel Stroppel (20./FE), 3:1, 4:1 Camkiran (38./FE.65.), 5:1 Haris Saljanin (78./FE), 6:1 Caglar Akyildiz (86.). - Z.: 130. - Zufriedene Gesichter bei den SCT-Funktionären, allen voran bei Hadi Akyildiz, der eine technisch, offensiv starke Begegnung sah. Von Vorteil war die frühe Führung von Emin Yilmaz, der ein Zuspiel von Haris Saljanin nutzte. Wenig später tauchte Burgarello vor dem 99-Tor auf und vergab. Besser machte es Camkiran, der ein Traumzuspiel von Burgarello nutzte (16.). Die Gäste kamen per Elfmeter zum Anschluss. Den alten Abstand stellte Camkiran per Elfmeter her. Auch nach der Pause ließ Türkiyemspor den FC 99 nicht zur Entfaltung kommen, Camkiran erhöhte und überließ in der 78. Minute Geburtstagskind Saljanin einen weiteren Strafstoß - 5:1. Den Schlusspunkt setzte Akyildiz nach Zuspiel von Yilmaz. - R.: 1:4

SV Bolstern – FV Fulgenstadt 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Andreas Heinzle (77.). - Z.: 250. - Vor einer stattlichen Kulisse begannen beide nervös. Fulgenstadt übernahm das Geschehen, erhielt aber keinen Foulelfmeter, als Simon Metzler mit einem Catcher-Griff zu Boden gerissen wurde (30.). Bolstern suchte sein Heil in Kontern, doch Fulgenstadt stellte sich darauf ein. In der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste weiter. Gästetrainer Kappeler bemängelte die Chancenverwertung: „Je länger die Begegnung dauerte, desto befürchtete ich, die Entscheidung zu Gunsten von Bolstern.“ Und so kam es. Zuvor übersah Schiri Rapp ein Handspiel im Strafraum Bolsterns, ehe in der 77. Minute Bolstern einen Konter den Andreas Heinzle fuhr. - R.: 1:1

SGM Alb-Lauchert – SV Renhardsweiler 1:3 (0:0). - Tore: 0:1 Tobias Fimm (47.), 1:1 Emanuel Mader (50.), 1:2, 1:3 Tobias Fimm (54./67.). - Z.: 250. - „Eine verdiente Heimniederlage. Das Spiel gegen den Ball war mangelhaft und auch die vielen Fehlpässe im Spielaufbau waren heute Gift für uns“, sagte nach der Begegnung SGM Alb-Lauchert-Trainer Heinrich David. Aber auch von den Gästen kam nicht viel mehr. Nur die waren nach ruhenden Bällen wenigstens gefährlich und die ersten beiden Gegentore für den bisher unbesiegten Tabellenführer resultierten aus diesen Positionen. Nach dem 1:3 bemerkte Trainer David kein Aufbäumen seiner Mannschaft, sodass der Sieg für Renhardsweiler in Ordnung geht.