„Aktion Wunschbaum“ der Volksbank Bad Saulgau gestartet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht alle Kinder können sich an Weihnachten auf Geschenke freuen. Manche Familien tun sich schwer selbst kleine Wünsche zu erfüllen. Für diese Familien soll der Weihnachtsbaum in der Hauptstelle der Volksbank Bad Saulgau in diesem Jahr zum Wunschbaum werden.

Gemeinsam mit dem Caritasverband Biberach-Saulgau hat die Regionalbank die Weihnachtsaktion in Bad Saulgau gestartet und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich bei der Aktion zu engagieren. „Unser Ziel ist es, auch Kindern, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein kleines Stück Weihnachten zu bescheren,“ so Andrea Hehnle vom Caritasverband.

Ab sofort hängen insgesamt 50 Wunschsterne von Kindern aus Bad Saulgau am Weihnachtsbaum. Bürger oder Firmen, die gerne einen Kinderwunsch bis maximal 25 Euro erfüllen möchten, können sich verbindlich einen Stern vom Baum nehmen, das entsprechende Geschenk kaufen und weihnachtlich verpackt zusammen mit dem Stern bis spätestens 16. Dezember bei der Volksbank Bad Saulgau, Hauptstraße 91 abgeben. Die Geschenke werden dann kurz vor Weihnachten an die Kinder verteilt.