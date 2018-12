Adventskalenderaktion: Über 6000 Euro fließen an Vereine und Institutionen

Kaum ist das Weihnachtsdorf am Mittwochabend offiziell eröffnet, tummeln sich schon zahlreiche Besucher rund um die Verkaufsbuden auf dem Marktplatz. Direkt vor der großen Bühne steht der mobile Adventskalender der Stadtwerke, der für dieses Jahr letztmalig zum Einsatz kommt. Über insgesamt 6000 Euro durften sich Vereine und Institutionen in diesem Jahr freuen.

Der Hauptgewinn geht in diesem Jahr an die Modellfluggruppe Bad Saulgau. 600 Euro verstecken sich hinter dem Türchen Nummer 24. Die kleine Paula greift in die Lostrommel, und die Hauptgewinner stehen fest und freuen sich sichtlich. Schließlich kann damit die Sanierung des Clubheims und des Fluggeländes angegangen werden. „Und 200 Euro spenden wir für einen wohltätigen Zweck“, sagt der erste Vorsitzende Stefan Niederer. Doch auch zuvor gibt es stattliche Summen zu gewinnen. Die Vereinskasse der Fliegergruppe Bad Saulgau etwa bekommt einen Zuwachs von 300 Euro. Gerade passend zum bevorstehenden 90-jährigen Jubiläum. Und Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Antonius/St. Paul dürfen sich schon jetzt auf einen Ausflug freuen, der mit dem Gewinn von 255 Euro finanziert wird. Die Royal Rangers werden sich für 198 Euro Petroleumlampen anschaffen, während der TSV Bad Saulgau, Abteilung Geräteturnen, mit dem Gewinn von 245 Euro einen Besuch im geplanten Trampolinpark Bad Saulgau realisieren will. Auch der Toom-Baumarkt ist Sponsor der Aktion und legt nochmal 200 Euro drauf. Zur Freude des Bad Saulgauer Männerchors, der sich Noten für die Walpurgisnacht anschaffen wird. Dann greift die kleine Franziska aus Fulgenstadt in die Lostrommel. Und zieht – unter strenger Aufsicht von Stadtkämmerer Richard Striegel – den FV Fulgenstadt. Was wiederum bestätigt: Die Umlandgemeinde hatte in diesem Jahr bei der vorweihnachtlichen Stadtwerke-Aktion besonders viel Glück. Türchen Nummer 17 offenbart eine Gewinnsumme in Höhe von 235 Euro. Die gehen an den Liederkranz Bolstern. Auch hier ist die Freude groß. Schließlich steht das Jubiläumskonzert aus Anlass des 160-jährigen Bestehens bevor.

Fast nahtlos geht es danach über zur Verlosung des Handels- und Gewerbevereins UBS. Baykal Ünal ist noch am Tag darauf rundweg begeistert von der Resonanz. „Es waren am ersten Abend noch nie so viele Besucher da“, sagt der Vorsitzende der Fachgruppe Einzelhandel. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung dürfen im Rahmen der Verlosung die Gewinner-Namen nicht mehr öffentlich genannt werden. „Es ist gut so, wenn mit Daten vorsichtiger umgegangen wird“, sagt Baykal Ünal. Über Gutscheine und Sachpreise im Wert von mehr als 1000 Euro – allesamt bereitgestellt von den UBS-Fachgeschäften – freuen sich Besucher an diesem ersten Abend im Weihnachtsdorf. Die ersten Gutscheine fürs Restaurant Kleber Post/Vinum, gespendet vom Bauunternehmen Reisch, seien ebenfalls schon ausgehändigt worden. Die nächsten UBS-Sonderverlosungen finden am heutigen Freitag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr statt. Die Sonderverlosung der Marktbeschicker ist auf Samstag, 12 Uhr, terminiert.