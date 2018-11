Adventskalender kaufen und Gutes tun

Der Lions – Serviceclub Sigmaringen-Hohenzollern, zu dem auch Mitglieder aus Bad Saulgau zählen, hat in diesem Jahr wieder einen Adventskalender aufgelegt, der am Samstag, 17. November, auf dem Bad Saulgauer Wochenmarkt verkauft wird. Der Erlös der Kalenderaktion kommt Kindern und Jugendlichen wie auch Bedürftigen der älteren Generation aus dem Kreis Sigmaringen zugute.

So wurden im vergangenen Jahr zahlreiche soziale und kulturelle Einrichtungen mit Spenden bedacht.Wer den Adventskalender zum Preis von 5 Euro erwirbt, tut nicht nur Gutes, sondern hat auch die Chance auf einen der vielen hochwertigen Gewinne, die von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden. Der attraktive Hauptgewinn: Ein Besuch der Bregenzer Festspiele für zwei Personen inklusive einer Hotelübernachtung. Diesmal wurde der Kalender von Nika Fast aus der Klasse 5a des Störk-Gymnasiums Bad Saulgau unter der Obhut von Kunstlehrerin Andrea Kernbach gestaltet. Das schwungvoll gemalte Bild zeigte eine teilweise verschneite Winterlandschaft, in der noch das satte Grün von Wiesen und Bäumen durchschimmert. Als Kontrast dazu fliegen Wolken über einen tiefblauen Himmel, den einen Halbmond überstrahlt. Während sich die Häuser eines Dorf im Vordergrund ducken, regt linksseitig ein aufstrebendes buschähnliches Gebilde die Fantasie der Betrachter an. Nikas äußerst dekorative Arbeit hat den Wettbewerb des Lions- Clubs Sigmaringen-Hohenzollern gewonnen, der jährlich für Schüler verschiedener Schularten im Landkreis Sigmaringen ausgeschrieben wird.

Mit dem Kauf des Kalenders, nehmen die Besitzer automatisch an einer Verlosung teil. Die Kalender sind durchnummeriert. Über den ganzen Advent hinweg werden 456 Gewinne im Gesamtwert von fast € 20.000 verlost. Täglich werden etwa 20 Nummern gezogen und interessanten Preisen zugeordnet. Die ausgelosten Nummern werden in der Schwäbischen Zeitung sowie auf der Homepage des Lions-Clubs veröffentlicht. Bei einer Kalender- Auflage von 4400 Stück ergibt sich also eine sehr gute Gewinnchance von ca. 1:9.

Der Hauptpreis, gezogen am 24. Dezember, sind zwei Karten für Giuseppe Verdis „Rigoletto“ an den Bregenzer Festspielen im Sommer 2019, inklusive Übernachtung im Hotel Lindauer Hof, Abendessen und einer Transfer im Schiff zur Aufführung.