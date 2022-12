Adventsfeier beim Sozialverband VdK Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Freude konnte der Vorsitzende Franz Blumer zahlreiche Mitglieder zur Adventsfeier begrüßen. An liebevoll geschmückten Tischen konnten sich die Gäste mit Kaffee und Gebäck laben und auf das kommende Programm freuen.

Stimmungsvolle Gedichte, Weihnachtsgeschichten und von Annie Rummler und Sonja Bachmann mit den Akkordeons vorgetragene Weihnachtslieder gaben der Feier den richtigen Rahmen. Zur Freude der Anwesenden wurde auch ein Krippenspiel aufgeführt und ein Nikolaus besuchte die Versammlung und verteilte mit seinem Ruprecht die Gaben.

Während der Gabenverteilung erinnerte Franz Blumer auch an die Teilnahme des VdK Ortsverbandes beim Sommerferienspaß und an den erzielten ersten Platz beim Wettbewerb der Ortsverbände innerhalb VdK Bezirksverband Südwürttemberg-Hohenzollern. Anschließend stellte Mitglied Herr Waibel das Kinderhospiz Bad Grönenbach vor. Die erhaltenen Spenden samt einem großem Teil des Preisgeldes aus dem Sommerferienspaß wurden an das Kinderhospiz gespendet. Insgesamt erlebten die Mitglieder einen sehr schönen Nachmittag.