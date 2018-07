Adrian Heudofer hält den Sieg fest

Finale: FC Ostrach SV Hohentengen 2:4 n.E. (0:0). - Elfmeterschießen: Heudorfer hält gegen Gipson, 0:1 Armin Kieferle, 1:1 Mirko Schiemann, 1:2 Kay Remensperger, Heudorfer hält gegen Luib, 1:3 Michael Rist, 2:3 Eugen Michel, 2:4 Manuel Sommer. - Man of the Match: Adrian Heudorfer (SV Hohentengen).

Späh-Gruppe, Vorrunde

FC Krauchenwies/Hausen - TSV Sig’dorf 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Patrick Häberle (21.). - Man of the Match: Patrick Häberle (FCK/Hausen)

SV Bolstern - FC Mengen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Daniel Konrad (11.), 0:2, 0:3 Alexander Klotz (18./51.), 0:4 Kevin Hartl (57.). - Man of the Match: Kevin Hartl (Mengen)

SV Bolstern - TSV Sig’dorf 0:0. - Man of the Match: Timo Frankenhauser (Bolstern)

Spiele vom Mittwoch und Donnerstag (SZ berichtete): FC Mengen - FC Krauchenwies/Hausen 2:0, FC Mengen - TSV Sig’dorf 9:0, SV Bolstern - FC Krauchenwies/Hausen 0:3.

Späh-Gruppe, Abschlusstabelle: 1. FC Mengen 15:0 Tore/9 Punkte, 2. FC Krauchenwies/Hausen 4:2/6, 3. SV Bolstern 0:7/1, 4. TSV Sig’dorf 0:10/1.

Equimore-Gruppe, Vorrunde

FC Laiz - SV Hohentengen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Mate Juhasz (12.), 1:1 Fabian Beckert (32.), 1:2 Kai Remensperger (60.). - Man of the Match: Kai Remensperger (Hohentengen)

SGM TSV Scheer/SV Ennetach - FC Laiz 0:3 (0:0). - Tore: 0:1 Sanyang Ousman (32.), 0:2 Carsten Wagner (44.), 0:3 Johannes Osswald (60.). - Man of the Match: Johannes Osswald (Laiz).

SGM TSV Scheer/SV Ennetach - FC Ostrach 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Florian Gerhardt (16.), 1:1 Mirko Schiemann (27.), 1:2 Fabian Riegger (44.). - Man of the Match: Yannick Merk (Scheer/Ennetach).

Spiele vom Mittwoch und Donnerstag (SZ berichtete): FC Ostrach - SV Hohentengen 0:0, FC Ostrach - FC Laiz 4:0, SV Hohentengen - SG TSV Scheer/SV Ennetach 2:1

Equimore-Gruppe, Abschlusstabelle: 1. FC Ostrach 6:1/7, 2. SV Hohentengen 4:2/7, 3. FC Laiz 4:6/3, 4. SGM TSV Scheer/SV Ennetach 2:7/0.

Halbfinale:

FC Mengen - SV Hohentengen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Jürgen Michel (4.), 0:2 Armin Kieferle (40.). - Durch einen direkten Freistoß von Spielertrainer Jürgen Michel geht der SH Hohentengen in Führung. Kurz nach der Pause hat Mengen zwei gute Chancen durch Alexander Klotz, doch einmal pariert der beste Tohüter des Turniers, Adrian Heudorfer, beim zweiten Mal jagt Klotz den Ball an den Pfosten. Armin Kieferle sorgt mit seinem Treffer für die Entscheidung. - Man of the Match: Jürgen Michel (SV Hohentengen).

FC Krauchenwies/Hausen - FC Ostrach 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Mirko Schiemann (5.), 0:2 Markus Gipson (12.), 0:3 Mirko Schiemann (33.). - Der FC Ostrach lässt keinen Zweifel, dass der Turniersieg nur über die „Zebras“ führt. Zweimal wird Mirko Schiemann mit einem Pass in den Strafraum glänzend bedient, zweimal trifft der Youngster, der am Ende des Turniers zum besten Spieler des Turniers gewählt wird (5./33.), dazwischen sorgt Gipson mit einem direkten Freistoß für das zwischenzeitliche 2:0. - Man of the Match: Mirko Schiemann (FC Ostrach).

Spiel um Platz 5: SV Bolstern - FC Laiz 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Andreas Fiolka (7.), 0:2 Markus Marquart (17.), 0:3 Demir Selimi (47.), 1:3 Dennis Schneidmüller (59.). - Man of the Mtach: Andreas Fiolka. - Andreas Fiolka trifft per direktem Freistoß, nach einer Ecke erhöht Marquart per Kopf, Demir Selimi macht nach einem Pass in die Tiefe den Sack zu. Schneidmüllers 1:2 ist nur noch kosmetischer Natur. - Man of the Match: Andreas Fiolka (FC Laiz).

Spiel um Platz 3: FC Mengen - FC Krauchenwies/H. 4:1 (4:0). - Tore: 1:0 Alex Klotz (6.), 2:0 Tobias Nörz (8.), 3:0 Dennis Ivanesic (11.), 4:0 Alex Klotz (13.), 4:1 Patrick Häberle (45.). - Alex Klotz nutzt zu Beginn einen Torwartfehler (6.), zwei Minuten später erhöht Nörz per Flachschuss, Ivanesic staubt nach einer Ecke ab und erneut Klotz verwandelt einen direkten Freistoß - zur Pause ist alles entschieden. - Man of The Match: Alex Klotz (Mengen).

Endstand: 1. SV Hohentengen, 2. FC Ostrach, 3. FC Mengen, 4. FC Krauchenwies/Hausen, 5. FC Laiz, 6. SV Bolstern, 7. TSV Sig’dorf, 8. SGM TSV Scheer/SV Enn.

Bester Torschütze: Alexander Klotz (FC Mengen) 8 Tore. - Bester Tohüter: Adrian Heudorfer (SV Hohentengen). - Bester Spieler des Turniers: Mirko Schiemann (FC Ostrach). (mac)