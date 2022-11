Achtklässler für Junior-Akademie ausgewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen der begehrten Plätze bei der Junior-Akademie zu ergattern, ist Jakob Oßwald vom Störck-Gymnasium in diesem Jahr gelungen. Als einer von 24 Teilnehmern durfte der Achtklässler in den Herbstferien eine Woche lang Praxisluft in einem Unternehmen schnuppern und seine Fähigkeiten in naturwissenschaftlichen Fächern unter Beweis stellen. Dabei konnte er in einem Team bei der Firma Gühring in Albstadt eine eigene Standuhr fertigen. „Für mich war es einfach klasse, dabei zu sein“, sagt Jakob Oßwald. „Es hat mich sehr fasziniert, mit wie viel Technik man da arbeitet, wie viele unterschiedliche Maschinen dort sind“, so der Schüler. Für die Standuhr wurde mit einem CAD-Programm gearbeitet und Aluminium mit einer CNC Fräse bearbeitet. Edelstahlstangen mussten zu Halbkreisen gebogen und in diese ein Uhrwerk eingepasst werden – das Resultat war schließlich eine Standuhr. Diese wurde auf einer großen Abschlussveranstaltung den anderen Teams vorgestellt. Die Junior-Akademie wird von der Groz-Beckert Stiftung Albstadt gefördert. Die Leitung haben Friedrich Glück (Regierungspräsidium Tübingen) und Helmut Posselt vom Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Albstadt.