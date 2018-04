Acht Runden durch Riedlingen

Zum 19. Mal wird an diesem Samstag der Riedlinger Stadtlauf ausgetragen. Der Hauptlauf beginnt um 15.30 Uhr, zuvor gibt es Schüler- und Jugendläufe sowie den Bambinilauf. Wie in den vergangenen Jahren stagnieren die Teilnehmerzahlen für den Hauptlauf über zehn Kilometer durch die Altstadt, dagegen erfreuen sich die Kinder- und Jugendläufe sowie der Jedermannlauf steigender Beliebtheit.

Bis wenige Stunden vor Meldeschluss lagen für den Hauptlauf gerade mal 37 Meldungen vor. „Natürlich hoffen wir, dass noch einige Läufer bis zum Meldeschluss hinzukommen“, sagte Edwin Müller vom Team des veranstaltenden TSV Riedlingen am Donnerstagabend, wenige Stunden vor Meldeschluss. „Oder eben nachmelden. Wir wickeln die Anmeldung erstmals über Abavent ab, die das mit Bankeinzug machen. Wir denke, dass viele Läufer bis zum Schluss warten, ob das Wetter gut wird und wie die äußeren Bedingungen sind.“ Der Trend gehe hin zu großen Landschaftsläufen.

Anders sieht es auf der Starterliste des Jedermannlaufs sowie bei den Schüler- und Jugendläufen aus. Für den Jedermannlauf über fünf Kilometer lagen am Donnerstagnachmittag 57 Meldungen, für die Schülerläufe sogar 184 Meldungen vor. Damit sei man sehr zufrieden, sagt Müller. „Erstmals haben wir in diesem Jahr auch Betriebsmannschaften dabei. Die laufen alle den Fünf-Kilometer-Lauf“, erklärt Edwin Müller die steigende Zahl der Teilnehmer auf der kurzen Strecke. In die Wertung der Betriebsmannschaften fließen jeweils die drei besten Ergebnisse ein, bei den Schulteams werden die sieben schnellsten einer Mannschaft gewertet und im Hauptlauf ergeben jeweils die drei schnellsten Starter eines Vereins eine Mannschaft.

Der Hauptlauf führt - wie gehabt - über acht Runden à 1,25 Kilometer durch die Altstadt von Riedlingen. Zwar gilt der Rundkurs gemeinhin als flach, hat aber doch einige Tücken, wie zum Beispiel das Kopfsteinpflaster. Im Hauptlauf vergeblich suchen wird man in diesem Jahr Thorsten Banzhaf. Der Rekordsieger erholt sich noch von einer Verletzung und ist noch nicht für einen Start bereit. „Das geht leider noch nicht, er war verletzt und verzichtet auf einen Start“, sagt Edwin Müller.

Triathleten sind am Start

So ist die Favoritensuche eröffnet. Die meisten Teilnehmer stammen aus der Region. Dichter dürfte das Gedränge um den Sieg im Fünf-Kilometerlauf werden. Im Teilnehmerfeld finden sich einige Triathleten wie Max Fetzer aus dem Bundesligateam von Mengens Triathleten, aber auch Lukas Müller, Riedlinger in Diensten der Mengener Triathleten, der jüngst sein Ligadebüt in der Baden-Württembergliga gab und im vergangenen Jahr bei den Schüler-Weltmeisterschaften mit dem Kreisgymnasium Riedlingen startete.

Die Wertung erfolgt ab der U20 abwärts in Zwei-Jahresschritten, bei den älteren Teilnehmerinnen in Fünf-Jahresschritten.