Acht „Gestrandete“ finden eine neue Künstlerheimat

Bedingt durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs haben zahlreiche Künstler – vornehmlich aus Berlin und den Ostgebieten – in der Region Oberschwaben-Bodensee eine neue Wirkungsstätte gefunden. Acht von ihnen, die der klassischen Moderne zugerechnet werden, widmet die Galerie Fähre eine Ausstellung unter dem Titel „Gestrandet in Oberschwaben“. Gemessen am Besucherandrang bei der Vernissage dürfte sich die Werkschau zu einem Renner entwickeln.

Wer am Freitagabend nicht beizeiten in der Galerie eintraf, schien sich mit einem Stehplatz begnügen zu müssen. 120 Stühle habe man mit viel Optimismus bereitgestellt, erklärte ein sichtlich erfreuter Galeriechef Andreas Ruess. Dass jetzt sämtliche mobilisierten Stuhlreserven kaum ausreichten, hatte wohl niemand erwartet. Ein Grund für das große Interesse könnte darin bestehen, dass manche Besucher noch Gelegenheit hatten, den einen oder anderen Künstler zu Lebzeiten kennenzulernen. Bot doch die Galerie Fähre im Laufe ihrer über 70-jährigen Geschichte zahlreichen Kunstschaffenden der „verschollenen Generation“ eine Heimat.

Saulgauer Bürger porträtiert

Bei seiner Einführung in die Ausstellung erklärte Andreas Ruess den Ausdruck „verschollen“ damit, dass viele der betroffenen Künstler während des Krieges keinerlei Möglichkeit hatten, zu arbeiten und auszustellen. Überdies gingen Werke verloren, sodass die meisten Bilder aus der Zeit nach 1945 datieren. Der Großteil der Künstler wurde um die Jahrhundertwende geboren. Die Ausnahme ist Alfred Schwarz, der bereits 1867 in Berlin zur Welt kam und 1950 in Saulgau starb. Während seiner Berliner Zeit erhielt der brillante Porträtist nicht nur Aufträge vom Hofe des Kaisers Wilhelm II, sondern arbeitete auch für andere Mitglieder des europäischen Hochadels. Nachdem sein Berliner Haus zerbombt wurde, landete der bald 80-Jährige in Oberschwaben. Während eines Ferienaufenthalts im Allgäu kam Schwarz zu Ohren, im Saulgauer Hotel Kleber Post gebe es viel und vor allem gut zu essen. In Kriegszeiten eine äußerst wichtige Botschaft. Ein Versuch überzeugte ihn, sodass er sich 1943 mit seiner Familie gleich für ein ganzes Jahr bei Klebers einmietete. Damals porträtierte er auch Saulgauer Bürger wie Elisabeth Langhammer senior und den Dialektforscher und Leiter des Lehrerseminars, Josef Karlmann Brechenmacher. Beide Bilder sind als Leihgaben in der Ausstellung vertreten.

Alle „Gestrandeten“, so Ruess, verbinde die Sehnsucht nach dem Süden, nach Licht und Farbe. Und ihr Faible für die figürlich-gegenständliche Malerei. Ein Fest der Farbe feiern beispielsweise die Bilder des Malers Werner Rohland, dessen Werke im Lichthof hängen. Bei seiner Übersiedlung nach Oberschwaben verschaffte ihm der damalige Landrat Karl Anton Mayer eine Arbeitsmöglichkeit in Tiefenbach am Federsee. Paul Heinrich Ebell wurde als Kunstlehrer nach Kissleg verschickt, Herbert Vogt unterrichtete Bildende Kunst in Gaienhofen und Salem, der studierte Mediziner Hans Hoehl wirkte in Ravensburg und Ernst Henning verschlug es nach Leutkirch. Wolfgang von Websky wiederum, bekannt durch zukunftsweisende „Fensterbilder“, zog nach Wangen in die von der Stadt erbaute „Künstlerkolonie“.

Ohne die „Gestrandeten“, so Ruess, wäre die Kunstlandschaft Oberschwabens nicht das, was sie heute ist. Die Maler vor dem Vergessen zu bewahren sei einer der Gründe für die aktuelle Werkschau. Den perfekten Rahmen der Ausstellungseröffnung gestalteten Daniel Laux, der alle Facetten seines Saxophons auslotete und Olga Balzer, die ihm eine adäquate wie temperamentvolle Partnerin am Piano war.