Abstiegskandidat empfängt Relegationskandidat

In der Hoffnung, mal wieder einen kompletten Spieltag zu erleben, freuen sich die Bezirksligaklubs und die Fans auf den 20. Spieltag. Die Belastungen in den nächsten Wochen werden steigen, wenn die zahlreichen Nachholspiele anstehen (die SZ berichtete). Drei von vier Spitzenmannschaften (Mengen, Neufra, Uttenweiler) müsen auswärts ran. Der Nutznießer könnte Rottenacker sein. Die Heimaufgabe gegen Schelklingen scheint lösbar. Am Tabellenende müssen die drei am stärksten gefährdeten Mannschaften aus Bad Saulgau, Ebenweiler und Bad Buchau daheim punkten.

SV Sigmaringen – SV Hohentengen (Sa., 15 Uhr; Vorrunde: 4:3). - Der SVS pausierte in der Liga am vergangenen Wochenende, der Platz in Hundersingen war unbespielbar. Kurzerhand trugen beide das Pokalspiel gegeneinander in Sigmaringen aus - Hundersingen siegte. Zurück im Ligaalltag will Sigmaringen gegen den Tabellennachbarn den Punktevorsprung auf Hohentengen ausbauen. Die Bilanz aus den bisherigen elf Partien spricht aber für den Gast, der acht Mal siegte. Hohentengen ist seit drei Spieltagen ohne Niederlage.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. – FV Neufra (Sa., 15 Uhr; 1:3). - In Altshausen kassierte der FCK/H die achte Saisonniederlage. Der Blick geht nach unten. Das Punktepolster auf den Relegationsplatz beträgt nur fünf Punkte. Die Gäste haben andere Ambitionen. Gegen Ebenweiler fuhr die Hackbarth-Elf den zehnten Saisonsieg ein. Beim bislang letzten Auftritt in Krauchenwies siegte Neufra mit 4:2. FVN-Torjäger Fabian Brehm hat mit 19 Treffern fast so viele Tore erzielt, wie die gesamte FCK-Offensive (23).

FC Laiz – SG Altheim (Sa., 15 Uhr; 2:3). - Beide spielten am vergangenen Wochenende torlos. Die Gäste befinden sich als Aufsteiger im gesichertem Mittelfeld der Tabelle und können bislang zufrieden sein. Für den FC Laiz ist die Lage ein bisschen etwas anders. Das Abstiegsgespenst geht um. Zwei Punkte Vorsprung hat die Mannschaft derzeit auf den Relegationsplatz, drei Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Die Mannschaft muss punkten. Mit dem dritten Heimsieg kann Laiz auch Revanche für das 2:3 im Hinspiel nehmen.

FV Bad Schussenried – FC Mengen (So., 15 Uhr; 3:5). - Der Gastgeber pausierte am vergangenen Wochenende. Der Platz am Zellersee war noch nicht bespielbar. So konnte gegen Buchau nicht gepunktet werden. Der FC ist auch nach 17 Spielen immer noch unbesiegt. Die Heimbilanz des Gastgebers (zwei Siege, ein Remis, drei Niederlagen) sieht nicht so aus, als könnten die Viloetten den Mengenern Angst machen. Ansonsten ist die Bilanz der Kontrahenten ziemlich ausgeglichen. Acht Treffer wie im Hinspiel wird es dieses Mal wohl nicht geben.

SV Ebenweiler – Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr; 2:5). - Der Gastgeber hat noch einiges gutzumachen. Im Hinspiel setzte es in Hundersingen eine derbe Schlappe (2:5). Daheim sind die Leistungen des SVE zu wankelmütig. Erst zwei Siege gab es zu feiern. Der Gast hat auswärts zwar schon fünfmal verloren, ist aber mit 24 Punkten aus 13 Spielen voll im Soll. Der Gastgeber will mit einem Dreier den Relegationsplatz verlassen.

SV Bad Buchau – FV Altshausen (So., 15 Uhr; 2:1). - Gegen den Tabellensechsten steht Bad Buchau vor einer schwierigen Aufgabe. Die Ergebnisse der jüngsten vier Heimspiele (zwei Siege, ein Remis, eine Niederlage) gegen den FVA stimmen aber zuversichtlich. Kann Bad Buchau die Leistung aus dem Spiel gegen Mengen wiederholen, ist der Tabellenletzte nicht chancenlos. Interessant ist, dass Altshausens Torjäger Marc Krämer (14) mehr Treffer erzielt hat als die gesamt SV-Offensive.

FV Bad Saulgau – SV Uttenweiler (So., 15 Uhr; 0:2). - Abstiegskandidat gegen Relegationskandidat. Für die Platzherren sieht es nicht gut aus. Zehn Punkte nach 17 Spielen, das ist nicht bezirksligareif. Vor allem daheim ist mehr drin. Nur einen Punkt gab es aus acht Spielen. Da ist der FVS nicht wettbewerbsfähig. Die Gäste spekulieren noch auf Platz zwei und damit den Sprung in die Relegation. Auswärts konnte der SVU bislang nur selten glänzen. Ein Sieg, fünf Remis und eine Niederlage stehen in der Bilanz.

TSG Rottenacker – FV Schelklingen/Hausen (So., 15 Uhr; 2:2). - Der Gastgeber ist ein ernstzunehmender Kandidat für den zweiten Platz. Daheim lässt die TSG nichts anbrennen. Sechs Siege auf eigenem Platz sprechen für sich. 0:1, 2:8, 1:4, wenn der Gast in Rottenacker antreten musste gab es zuletzt nichts zu holen für Schelklingen. Die Gäste wollen auswärts mal wieder punkten, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen. Immerhin holten die Gäste zuletzt sieben Punkte aus sechs Spielen.