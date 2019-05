Zum Ende der Saison gibt es kuriose Ergebnisse. Die vier Erstplatzierten konnten am letzten Wochenende nicht siegen. Bis aus Sigmaringen und Rottenacker punkteten die Teams der Ränge elf bis 16. Spannung pur ist somit für den 28. Spieltag angesagt. Der Spitzenreiter kann daheim gegen Rottenacker einen gewaltigen Schritt Richtung Titel machen. Ehingen hat ein schweres Auswärtsspiel in Altshausen zu bestreiten. Beim Abstiegsderby Laiz gegen Krauchenwies/Hausen wird es vor einer großen Kulisse um den Verbleib in der Liga gehen. Uttenweiler siegte am Mittwoch mit 3:2 in Altheim und liegt in Lauerstellung.

FV Altshausen - TSG Ehingen (Sa., 16 Uhr; 3:3). - Drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz hat der Gastgeber. Der Kantersieg in Hundersingen (6:0) sollte Altshausen genug Selbstvertrauen für die Partie gegen Ehingen geben. Das beste Team der Rückrunden (27 Punkte) spielte zuletzt zweimal Remis. Die aktuelle Form spricht also für den den Gastgeber. Beim bislang letzten Auftritt in Altshausen siegte die TSG klar mit 3:0.

FC Laiz - FC Krauchenwies/Hausen a.A. (Sa., 17 Uhr; 0:1). - Der FCL braucht aus den verbleibenden drei Spielen drei Siege, um die theoretische Chance auf den Relegationsplatz zu wahren. Der 3:2-Sieg in Uttenweiler hat gezeigt, was möglich ist. Der Gast will an die Form der vergangenen Woche anschließen. Der 2:0-Sieg gegen den Spitzenreiter Schussenried hat auch das Potenzial des FCK offengelegt. Es ist also für ein spannendes Derby alles angerichtet.

Spfr. Hundersingen - SG Hettingen/Inneringen (So., 15 Uhr; 7:1). - Den Sportfreunden Hundersingen scheint die Luft auszugehen. Zuletzt gab es vier Pleiten in Folge. Das 0:6 daheim gegen Altshausen war deprimierend. Nun soll - nach der Niederlage im Pokalhalbfinale - gegen den Tabellenachten gepunktet werden. Das Hinspiel konnte Hundersingen mit 7:1 gewinnen. Die Gäste wollen sich für die Schlappe rehabilitieren.

FV Neufra - SV Sigmaringen (So., 15 Uhr; 1:0). - Sechs Punkte Rückstand hat der FVN auf Rang zwei. Aus eigener Kraft ist die Vizemeisterschaft nicht möglich. Gegen den SVS spielt die Mannschaft den achten Heimsieg an. Die Gäste sind seit dem vergangenen Wochenende abgestiegen und müssen in der Kreisliga A neu anfangen. In Neufra hatte der Gast bislang wenig zu bestellen. Aus vier Vergleichen in Neufra holte die Ulmer-Elf nur einen Punkt (drei Niederlagen, ein Remis).

TSV Riedlingen - SV Bad Buchau (So., 15 Uhr; 4:4). - Der TSV Riedlingen hat sich zum Spitzenteam entwickelt. In der Rückrundentabelle liegt der Aufsteiger, der auch in der kommenden Saison von Hans Hermanutz trainiert wird, auf Rang drei. Zuletzt gab es sechs Siege in Folge. Im August 2014 gab es das letzte Aufein-andertreffen der Kontrahenten in Riedlingen. Damals siegte der Gast mit 5:3. Die aktuelle Form spricht indeutig für den Gastgeber. Bad Buchau ist seit drei Spielen ohne Sieg.

FV Bad Schussenried - TSG Rottenacker (So., 15 Uhr; 3:2). - Am vergangenen Spieltag kassierte der Tabellenführer die vierte Saisonniederlage. Die dritte in der Rückrunde. Hoffentlich geht dem FV zum Ende der Saison nicht die Luft aus. Bisher haben die Violetten noch keine Heimniederlage in der Saison kassiert. Die Gäste spielten in der Saison 2017/2018 unentschieden bei den Violetten (1:1). Im Rottenacker Lager könnte man mit einer Neuaflage ganz gut leben, auch um den Abstand auf den Relegationsplatz zu vergrößern.

SV Hohentengen - SGM SC Blönried/SV Ebersbach (So., 15 Uhr; 2:3). - Der SV Hohentengen hat sich durch gute Leistungen zuletzt bis auf Rang sechs vorgeschoben. Im vorletzten Heimspiel soll nun der siebte Heimsieg gesichert werden. Die Gäste sind noch nicht aller Sorgen ledig. Noch droht der Relegationsplatz. Eine Wiederholung des Hinspielergebnisses (3:2 für die SGM) wäre daher wünschenswert.

Bereits gespielt: SG Altheim - SV Uttenweiler 2:3 (die SZ berichtete).