Abstiegsduell zwischen den Bezirksrivalen

Die Zeit wird knapp: Die Fußball-Landesliga biegt auf die Zielgerade ein. Am heutigen Mittwoch (Anpfiff: 19 Uhr) reisen die Zebras zum Nachholspiel zur TSG Ehingen. Und nach den Niederlagen zuletzt sind die Zebras gehörig unter Druck, genauso wie der Gastgeber. Sechs Spiele bleiben den beiden noch Zeit, die zum Klassenerhalt nötigen Punkte zu holen.

Erneut mussten die vielen FCO-Anhänger am vergangenen Sonntag nach dem 1:4 gegen den FV Ravensburg II ohne Punkte den Heimweg antreten. Trotz eines, vor allem in der ersten Halbzeit, engagierten Auftritts, blieb den Schwarz-Weißen gegen die Mannschaft von Trainer Nectad Fetic nur das Nachsehen. Die Gäste zeigten sich in der ersten Halbzeit enorm effektiv und bestraften die Fehler der Heimelf konsequent.

Nun heißt es, sich in Ehingen den positiven Schwung für die Endphase der Landesligasaion zu holen, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Der Aufsteiger liegt momentan auf den letzten Platz, konnte aber zuletzt durch starke Leistungen aufwarten. Nur eines der vergangenen fünf Spielen mussten die Ehinger abgeben. Das reicht in dieser Liga aus, um wieder ganz ans Ende zu rutschen. Die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker hat sich gegenüber der Vorrunde stark verbessert und will - wie Ostrach - doch noch den Klassenerhalt sichern. Deshalb kann für den Gastgeber nur ein Sieg das Ziel sein. Ganz anders der FCO, der in der Rückrunde gerade mal sieben Zähler holte, nur Kehlen hat weniger (sechs) Punkte verbuchen können.

Ein Sieg wäre auch für die Buchbühlkicker am heutigen Mittwoch sehr wichtig. Nach zuletzt vier Spielen ohne Erfolg muss die Mannschaft von Timo Reutter endlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und einen wichtigen Dreier einfahren. Dem Team fehlt derzeit schlichtweg das Glück. Mit der nötigen Einstellung will man dieses nun erzwingen. Positiv dürften sich die Gedanken ans bis dato letzte Aufeinandertreffen in Ehingen auswirken. Damals schenkte Ostrach den Ehingern in deren Stadion sieben Stück ein.

Gabriel Fischer kehrt zurück

Gute Nachricht gibt es derweil von Gabriel Fischer. Er steht heute, nach seiner hartnäckigen Verletzung, wieder im Kader der Zebras. Agim Rahmani ist nicht dabei und Markus Gipson noch verletzt. Das Trainer-Trio weiß, wie wichtig diese Begegnung ist und wird die Mannschaft dementsprechend ein- und auch aufstellen. Die Problemzone ist der Angriff, dem derzeit jegliche Durchschlagskraft fehlt.

Die Ehinger haben noch einen Zähler weniger als der FC Ostrach. Nach dem 1:1 gegen Altheim ging es zurück auf den letzten Platz. TSG-Trainer Roland Schlecker, dessen Mannschaft die neuntbeste der Rückrunde ist und seit November kein Heimspiel mehr verloren hat, lässt sich von Ostrachs magerer Ausbeute im Jahr 2018 aber nicht blenden: „Das ist ein Trugschluss, die Mannschaft hat in der einen oder anderen Partie gut gespielt.“ Ein besonders Augenmerk dürfte Ehingens Defensive auf Eugen Michel legen, mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze der Mannschaft des Trainertrios Simon Kober, Lukas Maier und Timo Reutter.

Schlecker zieht etwas Positives aus dem Unentschieden gegen Altheim. Vor dem Spiel seien es zwei Punkte bis zum ersten sicheren Nichtabstiegsplatz gewesen, „jetzt ist es nur noch einer“. Und entschieden sei im Abstiegskampf angesichts der geringen Abstände ohnehin noch nichts – daran ändere auch die Partie gegen Ostrach nichts. „Ein Sieg wäre aber schon hilfreich“, sagt Schlecker. Das TSG-Aufgebot ist gegenüber dem Altheim-Spiel weitgehend unverändert, hinzu kommen Jannik Lehner (war am Wochenende privat verhindert) und Matthias Soukup (beruflich verhindert). Mit ihnen hat Schlecker für die Defensive mehr Optionen. Nicht dabei ist Kristof Majewski, gegen Altheim in der Schlussphase eingewechselt, ist am Mittwocha für die „Zweite“ im Einsatz.