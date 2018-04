Nun ist es amtlich: Nach der 28:23-Niederlage am vergangenen Samstagabend in Fridingen steht fest, dass der TSV Bad Saulgau zwei Jahre nach dem Wiederaufstieg in die Handball- Württembergliga in die Landesliga absteigt. Trotz einer couragierten Leistung und einer 45-minütigen Überlegenheit gelang es dem Team von Trainer Gabriel Senciuc am Ende nicht, die für den Klassenerhalt notwendigen Punkte aus der Sepp-Hipp-Halle zu entführen.

Die gut 80 mitgereisten TSV-Fans sahen zunächst einen entschlossen auftretenden TSV, der durch zwei Treffer von Andreas Csuka mit 2:0 in Führung ging. Die Mittespieler Dennis Kaumann und Istvan Gaspar waren schnell setzten die überraschte HSG-Abwehr gehörig unter Druck. Auch die Bad Saulgauer Defensive agierte überzeugend und ließ die gefürchteten Rückraumschützen der Hausherren kaum frei zum Wurf kommen. HSG-Spielmacher Daniel Hipp wurde von Michael Reck und Andreas Csuka - mit Erfolg - eng bewacht. Hinzu kam, dass Torhüter David Bakos mit zunehmender Spieldauer immer sicherer wurde und viele Würfe parierte. So kam es, dass die Gastgeber bis zur 46. Minute fast immer einem Bad Saulgauer Vorsprung nachliefen. Der TSV war trotz einigen Fehlern in der Offensive bis dato feldüberlegen und die bessere Mannschaft. Der Vorsprung betrug meist zwischen zwei und drei Treffern.

Dann schien den TSV-Angreifern plötzlich die Puste auszugehen. Ins Spiel schlichen sich Unkonzentriertheiten ein, die Abschlüsse wurden schwächer und auch die Abwehr war nicht mehr so schnell auf den Beinen. Außerdem hielt Fridingens Torhüter Milan Djuricin, der in der zweiten Halbzeit für Andreas Epple eingewechselt worden war, viele Würfe. Zudem handelten sich die Bad Saulgauer im zweiten Abschnitt mehr Zweiminutenstrafen ein als die Hausherren und konnten deshalb so HSG-Regisseur Daniel Hipp nicht mehr dauerhaft in Manndeckung nehmen. Sofort konnte der herausragende Spieler einige Treffer markieren. Durch fünf Treffer in Folge drehte die HSG das Spiel innerhalb von nur zwei Minuten und die Anzeigetafel zeigte in der 48. Minute die erste Führung der Gastgeber an. Istvan Gaspar und Patrick Osterc verkürzten nochmals auf 22:23 (54), sodass plötzlich alles wieder offen war. Doch der TSV wirkte nun angeschlagen und müde und ergab sich in sein Schicksal. Der Sieg fiel am Ende zwei, drei Treffer zu hoch aus, doch das kümmerte am Ende niemanden mehr. Der Abstieg war besiegelt.

„Wir haben 50 Minuten lang gut gekämpft. Die Abwehr stand gut, auch im Angriff waren wir besser als zuletzt. In der zweiten Halbzeit wechselte Fridingen den Torhüter und wir trafen plötzlich nicht mehr. Er hat die Räume zugemacht. Wir hatten viel zu viele Fehlwürfe. Es fehlte das Zusammenspiel, vielleicht ließen dann auch die Kräfte etwas nach. Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen“, analysierte Bad Saulgaus Trainer Gabriel Senciuc das Spiel. „Mir tut es Leid, dass wir absteigen. Ich habe alles versucht und mir viele Gedanken gemacht“, sagte Senciuc, der gleichzeitig bestätigte am Saisonende aufzuhören. Sein Nachfolger steht noch nichgt fest. „Ich habe von Beginn an gesagt, dass ich nur bis Saisonende einspringe. Nach dem letzten Spiel gegen Laupheim muss ich erst mal durchschnaufen und nachdenken. Dann wird man sehen, was ich mache“, sagte Senciuc.

Die Spielanalyse des Co-Trainers David Bakos fiel ähnlich aus. „Uns kann niemand einen Vorwurf machen, nicht gekämpft zu haben. Es ist lange ganz gut gelaufen, doch am Ende waren wir völlig fertig. Deshalb haben wir verloren. Leider haben wir die Liga nicht halten können. Das ärgert mich sehr“, sagte Bakos.

Letzter Gegner des TSV Bad Saulgau ist am Samstag, 28. April der HVRW Laupheim. Spielbeginn dieses bedeutungslosen Spiels in der Rottumhalle ist um 19.30 Uhr.