Abschlusswanderung im Habitat Schwäbische Alb

Der DAV Bad Saulgau unternahm am 16. Oktober eine schöne Abschlusswanderung auf der Schwäbischen Alb bei Hayingen. Das Ziel war der Weg, und der ließ an Abwechslung nichts zu wünschen übrig.

Beginnend auf der Hochfläche, mit seinem landwirtschaftlichen Gepräge, ließ die Nebenstraße erstes Kennenlernen und freundliche Gespräche unter den Wanderern zu. Im Wohngebiet von Hayingen führte unser Weg dann endlich in interessantere Gefilde. Über Wiesenwege und verschlungene Waldpfade gelangten wir endlich zu unserem ersten kleinen Gipfel, dem „runden Burren“. Alle wurden beim Aufstieg mit dem Anblick der typischen Wacholderheide und Anhäufungen von lila Kranzenzian belohnt.

Weiter ging es ins Glastal hinunter, wo interessante Höhlen untersucht werden mussten; kleine Löcher nur, aber dennoch für die Kinder abenteuerlich und geheimnisvoll. Im Umfeld der Wimsener Höhle fanden alle 19 Naturfreunde ein Plätzle für die erste Vesperpause, was bei dem Besucherandrang einem kleinen Wunder gleichkam.

Anschließend tauchte die fröhliche Gruppe ein in eine Oase von glitzerndem, türkisfarbenem Flusswasser der Zwiefalter Ach, die wilde Forellen beherbergt und anderen Wesen Schutz- und Lebensraum gibt. Dieses Idyll hinter uns lassend, stiegen wir bei Gossenzugen nochmals steil an, um in einem wunderschön hochgelegenen Biergarten des Hofgutes Loretto auch wieder alle einen Sitzplatz zu bekommen und uns mit viel Gaumengenuss der hofeigenen Produkte zu belohnen.

Auf dem Rückweg hatte die Gruppe noch Gelegenheit, eine Lourdesgrotte zu besuchen und ein Kreuzweg lud ein, sich der schönen Dinge zu besinnen, die Menschen in Gemeinschaft und in der Natur erleben dürfen.