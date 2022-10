Abschlussfahrt AOK-Radtreff Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der gemütliche AOK-Radtreff Bad Saulgau war auch im zurückliegenden Jahr erfolgreich unterwegs. Hierzu trafen sich die Radler jeweils am Donnerstag, um unsere schöne Heimat mit dem Rad zu genießen. Eine Änderung gegenüber den zurückliegenden Jahren bestand darin, dass die Abfahrtszeit um eine Stunde auf 17 Uhr vorverlegt wurde. Mit der Vorverlegung konnten auch längere Strecken zurückgelegt werden, ohne dass ein Zeitdruck entstand.

Wie in den früheren Jahren endet dieses Angebot der Radfreunde Göge jeweils am letzten Donnerstag im September. Dies wurde von allen Teilnehmern als Verbesserung empfunden. Fast schon zur Tradition gehört die Abschlussfahrt am Ende der Radsaison. So trafen sich die Radler am zweiten Samstag im Oktober zur Abschlussfahrt. Als die Gruppe in Bad Saulgau los radelte, war das Wetter noch in Ordnung. Auf dem Weg zum ersten Zwischenziel wurden die Orte Kleintissen, Dürnau, Kanzach und Bad Buchau durchradelt. Auf dem Federseerundweg radelten die Saulgauer nach Oggelshausen. Vorbei am Skulpturenfeld, wurde bei der Wallfahrtskirche in Steinhausen ein Halt eingelegt. Auf der Weiterfahrt zum Mittagshalt wurde noch abgeklärt, ob das eigentliche Ziel, der Erntedankteppich in der Pfarrkirche St. Oswald in Otterswang, der Mittagsrast in der Schussenrieder Brauerei vorgezogen werden soll. Dem war nicht so und es folgte die geplante Stärkung in der Wirtschaft. Leider wurde das Wetter schlechter und so wurde miteinander beschlossen, von Schussenried auf dem direkten Weg nach Saulgau zurückzuradeln.

Kurz vor Saulgau wurde ein kurzer Halt eingelegt. Albert Wetzel von den Radfreunden Göge bedankte sich bei den Teilnehmern. Ein besonderer Dank galt Karl Geßler und Georg Moll dafür, dass sie die Führung von Radtouren übernommen haben, als der Radtreffleiter gesundheitsbedingt ausgefallen war. Zum Schluss wurde festgestellt, dass bei den zurückliegenden Radtreffs keine Stürze vorgefallen sind und bei den Ausfahrten alle wieder gesund und zufrieden in Saulgau angekommen sind. Alle freuen sich darauf, wenn im kommenden Jahr wieder der AOK-Radtreff stattfinden wird.