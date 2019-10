Abruptes Saisonende für Kappeler

Ein frühes Saisonende erlebt Kappeler-Motorsport in der Langestreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) in diesem Jahr. Beim 8. Lauf der Meisterschaftsserie zerstörte ein Unfall den Wagen des Bad Saulgauer Team so stark, dass das Rennfahrzeug in den verbleibenden zwei Wochen vor dem letzten Rennen nicht mehr aufgebaut werden kann. Smit ist die Rennsaison 2019 für das Team Kappeler-Motorsport absolut ungewollt beendet.

Besonders betrüblich für das Bad Saulgauer Team, da es aus verschiedenen Gründen noch einige Hoffnungen im Kampf um die Meisterschaft in der Klasse SP7 hatte. Zum einen war für das bevorstehende Wochenende das erste vollständige Trockenrennen angesagt, was die Stärken des Kappeler-Rennwagens besser zum Tragen bringt. Zum Zweiten kam das Team Kappeler seit der Sommerpause immer besser in Schuss und das Team um Teamchef Thomas Kappeler hoffte, diese Serie fortführen zu können. Zum dritten konnten wir unsere Fahrzeugabstimmung für dieses Wochenende abermals optimieren und erhofften uns daraus nochmals eine bedeutende Verbesserung der Rundenzeiten.

Am Samstagmorgen herrschte trockenes Wetter. Durch die tiefen Nachttemperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit blieb die Strecke aber bis rund 20 Minuten vor Ende des Qualifyings noch zu nass, um mit Slicks auf Zeitenjagd zu gehen.

So blieben Thomas Kappeler und sein Wagen bis kurz vor Ende des Qualifikationstrainings in der Box. Der ziemlich kurze Einsatz brachte das Team auf Position drei in seiner Startklasse und Platz 20 in der Gesamtreihenfolge. Das war eine gute Basis, um im Rennen angreifen zu können.

Unfall in Runde eins

Das Wetter klarte dann auch planmäßig schnell weiter auf und so konnte um 12 Uhr die ganze Meute bei schönstem Wetter auf die vierstündige Jagd geschickt werden. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, wie nahe das Saisonende für das Team Kappeler-Motorsport und den gelben Porsche GT3 Cup MR mit der Nummer 66 schon war.

Schon in der Startrunde knallte das Auto auf der GP-Strecke in einen nach einem Dreher mitten auf der Strecke stehenden Konkurrenten – ohne auch nur die geringste Chance zu haben, ausweichen oder bremsen zu können.

Zum Glück konnte die Boxencrew auf dem Monitor sehen, dass Startfahrer Tommy Gerling Anstalten machte, selbstständig aus dem Auto zu steigen. Ein positives Zeichen, auch wenn das nur die halbe Wahrheit darstellte, wie sich später noch herausstellen sollte. Denn Gerling verletzte sich schwerer, als zunächst angenommen. Mittlerweile ist Tommy Gerling am Rücken operiert worden und wird das Spital in den nächsten Tagen verlassen können. „Wir sind alle sehr froh und dankbar, dass dieser Unfall noch einigermaßen gut verlaufen ist. Das war knapp“, ließ das Team offiziell verlauten.