Abkochgebot ist aufgehoben

Die Stadtwerke Bad Saulgau haben das seit Donnerstag geltende Abkochgebot für Trinkwasser in den Bereichen Moosheim, Großtissen, Kleintissen und Nonnenweiler aufgehoben. Das teilen die Stadtwerke am Donnerstag mit. „Die Verkeimung ist beseitigt“, sagt Johannes Reuter, Leiter Marketing und Tarifkundenvertrieb. Nach wie vor werden das Trinkwasser in diesen Bereich aber gechlort. Die Chlorung in der angewandten Dosierung sei aber gesundheitlich unbedenklich, so der Vertreter der Stadtwerke, könnte aber für die Änderung des Trinkwassers des Trinkwassers ursächlich sein. Das Abkochgebot war nach dem Hochwasser in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche ausgesprochen worden, weil durch das viele Oberflächenwasser Verunreinigungen ins Grund- und in der Folge ins Trinkwasser gelangt sind. Durch die Behandlung mit Chlor wurde das Trinkwassernetz im betroffenen Bereich nun wieder keimfrei gemacht. Wie lange die Chlorung noch notwendig sein wird, ist bislang nicht bekannt.