Abiturienten blicken humorvoll auf Schulzeit zurück

Ein kreatives, sich stetig steigerndes Programm aus Musik, Sketchen und Tanzeinlagen haben die Schüler des Abiturjahrgangs 2018 des Störck-Gymnasiums im gut besuchten Stadtforum geboten. Unter dem Motto „Nabigation“ führte eine Rahmenhandlung, in der zwei Schüler mit Hilfe eines Navigationsgerätes den Weg zum Abiball suchten, durch das Programm.

Zunächst wurde der Sendersuchlauf eines Autoradios simuliert und verschiedene Lieder der vergangenen Jahrzehnte mit entsprechenden Choreografien auf die Bühne gebracht, bevor ein erster Sketch aus dem Schulalltag am Störck-Gymnasium das Publikum zum Schmunzeln brachte. Nacheinander wurden hier in einer Unterrichtssituation verschiedene Lehrer parodiert: Volker Braigs musikalische Begrüßung am Klavier, Arthur Kolbs Fingergymnastik für die ganze Klasse, Martin Herzgsells physikalisch-mathematische Höhenflüge und Stefan Dolls extravagante Unterrichtsmaterialien.

Nach einer kurzen Poetry-Slam- Einlage über das Störck-Gymnasium, einer ironischen Lyrik-Darbietung und einer weiteren ansprechenden Choreografie gewann das Programm neben heiteren Momenten zunehmend auch an inhaltlicher Tiefe. Als Fiona Skuppin, begleitet von Anna Kerle am Klavier, ihr selbst geschriebenes Lied über unerfüllte Träume und neu gewonnene Freiheit sang, hätte man eine Stecknadel im Saal fallen hören können. Im Stile moderner Singer-Songwriter drückte sie die Sehnsucht nach Individualität und Sinn aus.

Heitere Karikatur der Vielfalt am Störck-Gymnasium

Auch das Chor-Potpourri, bei dem einige Pop-Klassiker textlich intelligent von Lehrernamen durchsetzt waren, begeisterte das Publikum. Hier wurde die ganze Vielfalt der Fächer und Lehrer am Störck-Gymnasium auf leichte, heitere Weise karikiert. Das anschließende, an „Herzblatt“ erinnernde „Störckship“ gab darüber hinaus Einblicke in die Beziehungswelt der Abiturienten. Mit Bodo Wartkes musikalischem Sketch „Quand même, je t’aime“, meisterlich gesungen von Fiona Skuppin, kongenial begleitet von Daniel Ostermaier am Klavier und mit Gesang erreichte der Abend seinen Höhepunkt, bevor das obligatorische Abilied den Schlusspunkt setzte.