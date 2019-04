Abgezockte Weiler beenden Mengens Serie

Der FC Mengen hat am Samstag, nach sechs ungeschlagenen Spielen in Folge, wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Topalusic unterlag beim Tabellenzweiten FV Rot-Weiß Weiler vor 220 Zuschauern mit 1:3 (1:1).

„Eine komplett unnötige Niederlage“, bilanzierte Miroslav Topalusic am Sonntagnachmittag die Partie im Allgäu. „Wir hatten eigentlich die besseren Torchancen, sieben bis acht klare Möglichkeiten, Weiler hatte vier, hat diese aber genutzt. Da sieht man halt, dass das eine Spitzenmannschaft ist und am Ende hat Weiler angesichts dieser Tatsache nicht ganz unverdient gewonnen.“

Dabei begann die Partie aus Mengener Sicht ganz gut, nach einer knappen Viertelstunde brachte Anton Hartock seine Mannschaft in Führung. Nach einem Freistoß an dessen Anschluss Weiler die Kugel nicht aus der Gefahrenzone brachte traf der Mengener Kapitän zur Führung für die Gäste. In der Folge erspielte sich der FC Mengen teilweise klare Chancen. Nörz, Alex und Patrick Klotz, Stumpp... „Jeder durfte mal“, resümierte Topalusic das Geschehen auf dem engen Platz mitten im Ort in Weiler.

Vor allem die Entstehung des Ausgleichs wurmte den Mengener Trainer. „Da haben wir uns nicht clever verhalten, müssen stehen bleiben, anstatt zu Boden zu gehen. Der Elfmeter war berechtigt“, sagte Topalusic, der mitansehen musste wie Raimond Hehle den Strafstoß mit dem Pausenpfiff verwandelte (45.).

Rund zehn Minuten nach Wiederbeginn hob Alexander Klotz den Ball über den herauseilenden Weiler Torhüter (55.). „Da kann er am Torwart vorbeilaufen. In solchen Situationen müssen wir einfach konsequenter, sein“, sagte Topalusic. Das waren auch die Stichworte, die dem Trainer zum 2:1 der Allgäuer einfielen. „Teilweise haben wir da schülerhaft verteidigt, haben die Zweikämpfe schlecht gestaltet und uns unnötige Fehler geleistet. Wir standen in der Abwehr einfach nicht so gut wie gegen Berg.“ So ließ Mengen vor dem Führungstor der Gastgeber den Torschützen zum Ausgleich, Raimond Hehle in Ruhe flanken, nachdem er sich den Ball erkämpft hatte, der zwei Minuten zuvor eingewechselte Saritekin war mitgelaufen und ließ Dominic Merk im Mengener Tor keine Chance (66.). Und selbst danach hätte Mengen das Spiel noch drehen können. Die beste Chance hatte der aufgerückte Patrick Klotz mit einem Kopfball. Stattdessen blieb es bei der Weiler Führung, Mengen musste, um noch etwas Zählbares zu holen, aufmachenund handelte sich den dritten Treffer durch Stadelmann ein (89.). „Da kriegen wir den Ball nicht weg und Weiler nutzt solche Situationen clever“, sagte Topalusic. „Positiv ist, dass wir uns gegen den Zweiten viele Chancen erspielt haben. Aus dem Spiel müssen wir lernen. Nur dann hat es uns etwas gebracht.“

Der FC Mengen muss nun, am 1. Mai, die Reise zum Nachholspiel nach Ostrach antreten.