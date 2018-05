A2: Spitzenteams im Gleichschritt

Alles ist angerichtet für das Topspiel zwischen den beiden Topteams auf der Alb am Sonntag. Beide entledigten sich souverän ihrer Nachholspielaufgaben. Unschön: Der Nichtantritt Gammertingens in Krauchenwies.

SV Ennetach - TSV Scheer 3:2 (0:1). - Tore: 0:1 Christian Lehr (30.), 1:1 Jonas Heinzler (49.), 2:1 Marc Gruber (71.), 2:2 König (81.), 3:2 Christian Pascolo (85.). - Z.: 150. - In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein recht ausgeglichenes Spiel, Lehr brachte die Gäste in Führung. Nach der Pause hatte Ennetach eindeutig mehr vom Spiel, glich zunächst aus. Marc Gruber brachte sein Team zu Beginn der Schlussphase mit einem direkten Freistoß in Führung. Zwar glich König mit einem direkten Freistoß aus, doch Christian Pascolo sorgte mit einem berechtigten, verwandelten Elfmeter für den Siegtreffer Ennetachs in einem fairen Spiel.

SV Bronnen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 1:1(1:1). - Tore: 0:1 Sebastian Grof (7.). 1:1 Bubacarr Njie (12.), 1:2 Münch (75.). - Z.:50. - Rote Karte: Back (80./FCI; taktisches Foulspiel). - Die wenigen Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch, in dem auch ein 5:4 möglich war. So lief Njie zweimal und René Bravo einmal alleine auf den FC-Keeper zu, beide vergaben. Jonas Back versiebte auf Gästeseite zwei Möglichkeiten. Im zweiten Abschnitt gab es das gleiche Bild. Bronnen lief an, die Gäste blieben ruhig und abgeklärt und brauchten eine große und zwei, drei kleine Chancen, um mit drei Punkten abreisen zu können. Münch blieb es vorbehalten, für drei Punkte zu sorgen. - R.: ausgefallen

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Langenenslingen 0:1 (0:1). - Tore: 0:1 Moritz Sauter (34.), 0:2 Haberbosch (90+1). - Die erste Möglichkeit hatten die Hausherren durch Batuhan Topal, Langenenslingen wartete geduldig bis sich die ersten Chancen ergaben. Dann schlug Torjäger Sauter zum 0:1 zu. In der zweiten Halbzeit steigerte sich der SC, aber noch wollte man nicht in einen Konter laufen. Schiedsrichter Guffart verweigerte einen Strafstoß für die Gäste in der ersten Halbzeit gleich zwei für die Hausherren in der zweiten Halbzeit bis zur 70.Min. Ein Konter in der Nachspielzeit beendete die Bemühungen der Hausherren auf einen Punkt auf eigenem Gelände. - R.: 1:5

SGM FC Krauchenwies II/SV Hausen – TSV Gammertingen. - Die Partie in Hausen wurde seitens der Gäste aufgrund von Spielermangel abgesagt. Vor. Wert.: 3:0

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – SV Braunenweiler 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Lorenz Weiß (19.), 2:0 Joachim Rauch (89.). - BV: Markus Berschauer (B/E muss ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen (75.). - Der Tabellenführer wollte von Beginn weg für klare Verhältnisse sorgen und ging hohes Tempo. Braunenweiler musste schwerste Abwehrarbeit leisten, konnte aber das 1:0 durch Lorenz Weiß auf Vorlage von Jakob Weiß nicht verhindern. In der zweiten Halbzeit drängte der Gastgeber auf die Entscheidung. Die fiel spät, war aber verdient. - R.: 3:0

SV Renhardsweiler – FV Fulgenstadt 0:0. - Z.:90. - Beiden merkte man an dass einiges auf dem Spiel steht. Weil keiner zunächst Risiko ging wurden die Seiten torlos gewechselt. In der zweiten Halbzeit blieb es bei einigen Minichancen so dass es beim 0:0 blieb. - R.: ausgefallen

SG Hettingen/Inn. - SV Bolstern 2:0 (0:0). - Z. - Tore: 1:0 Marc Dreher (58.), 2:0 Müller (69.). - Beide hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Was auffiel war, dass beide auf das Personal des Reservespiels zurückgreifen mussten. Nach seiner besten Möglichkeit musste Dangel zu Beginn der zweiten Halbzeit verletzt raus. Dreher brachte seine Farben nach einem Eckball in Front. Und in der 69 Minute verlor Bolstern in der Vorwärtsbewegung den Ball. Müller sorgte für das 2:0. - R.: 2:5

Spielfrei: SG KFH Kettenacker (mk)