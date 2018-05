Der drittletzte Spieltag der Saison 2017/2018 brachte an der Tabellenspitze keine Veränderungen. Die SG Hettingen/Inn. setzte sich in Braunenweiler mit 3:0 durch. Die SG Blönried/Ebersbach war zuhause gegen Ennetach nicht gefährdet und landete einen 8:1 Erfolg. Am Tabellenende braucht der am Wochenende spielfreie SV Bronnen aus den letzten zwei Spielen noch einen Punkt weil der FC Krauchenwies/SV gegen Türkiyemspor Saulgau mit 4:1 gewann.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SG KFH Kettenacker 2:5 (0:0). - Tore: 1:0 Hahn (20.), 1:1 Alexander Sauter (28.), 2:1 Simon Volk (44.), 2:2, 2:3 Alexander Sauter (46./70.), 2:4 Armin Steinhart (79.), 2:5 Alexander Sauter (81.). - Z.: 50. - In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, in dem sich beide Mannschaften mehr in der Offensive tummelten als die Abwehrarbeit zu verstärken. Die erste Großchance hatte Sauter nach wenigen Minuten, als er zu überrascht alleine vor dem Tor stand und vergab. Die Antwort der Hausherren lieferte Hahn, der eine Großchance ausließ (10.). Kurz vor dem 1:0 vereitelte Gästekeeper Leipert eine Chance von Stroppel, als er einen Freistoß um den Pfosten lenkte. Dann traf Hahn zum 1:0, den Gästen machte dies nicht viel aus. Der KFH kam zurück durch Sauter. Als der KFH sich zur Pause wähnte schlug Volk nochmals zu. Die zweite Halbzeit umschrieb Stefan Schönbucher mit der Überschrift: „Wir spielten kariusmäßig schlecht und Kettenacker nutzte dies eiskalt aus. - R.: Beim Stande von 5:1 wurde die Partie in der 65. Minute wg. Blitz und Gewittter abgebrochen.

FC Krauchenwies II/Hausen – SC Türkiyemspor Saulgau 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Emminger (10.), 1:1 Sengül (24.), 2:1 Patrick Häberle (27.), 3:1,4:1 Tim Kremer (70./75.). - Z.: 80. - Nach einer längeren Durststrecke hat sich der Gastgeber wieder selbst belohnen können und ungefährdet drei Punkte eingefahren. Die Gäste, die mit dem letzten Aufgebot nach Hausen kamen, mussten nach zehn Minuten das 1:0 hinnehmen. Ein vorbeiziehendes Gewitter brachte eine Pause von 20 Minuten. In diesen sammelte sich Türkiyemspor wieder und kam prompt durch Sengül zum Ausgleich. Eine tolle Einzelaktion von Häberle bedeutete noch in der ersten Halbzeit die erneute Führung. Der Gastgeber, gespickt wieder mit einigen A-Jugendlichen, machte in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Figur. Der Lohn war ein Doppelpack von Tim Kremer. Ein verdienter Sieg, der vielleicht hätte sogar noch höher ausgehen können.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – SV Ennetach 8:1 (2:0). - Tore: 1:0 Döhring (2.), 2:0, 3:0 Samuel Maier (44./54.), 4:0 Döhring (56.), 4:1 Marc Gruber (62.), 5:1 Michael Blaser (64.), 6:1 Lorenz Weiß (79.), 7:1 Döhring (81.), 8:1 Lorenz Weiß (84.). - Z.: 100. - Die Gäste, die mit dem letzten Aufgebot nach Ebersbach kamen, mussten nach zwei Minuten bereits den ersten Gegentreffer von Döhring hinnehmen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte die Ennetacher Abwehr Schwerstarbeit zu leisten, um einen weiteren Gegentreffer zu vermeiden. Der Tabellenzweite spielte seine Angriffe nicht konsequent durch, ansonsten wäre hier bereits eine Vorentscheidung gefallen Kurz vor der Pause war es dann doch geschehen, als Maier auf 2:0 erhöhte. Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Ennetacher nur noch sporadisch zu Entlastungsangriffen. Marc Gruber machte der SGM-Deckung zwar phasensweise zu schaffen, aber auf sich alleine gestellt war es schwer. Einmal brachte er einen Angriff durch und es hieß 4:1. Ansonsten machte die SG nun die fälligen Tore und landete einen ungefährdeten Heimsieg. - R.: ausgefallen

SV Braunenweiler – SG Hettingen/Inn. 0:3 (0:2). - Tore: 0:1 Louis Sauter (8.), 0:2 Müller (34.), 0:3 Louis Sauter (48.). - Z.: 150. - Der SV hatte sich, nachdem es in der Vorrunde beim Stadtpokal nicht schlecht lief, auch etwas gegen den Titelanwärter ausgerechnet. Vor der Begegnung fiel allerdings die komplette Abwehrreihe aus, sodass eine neue Reihe sich erst einmal finden musste. Überraschend war dann, dass die Platzherren sich während der Begegnung kaum eine nennenswerte Torchance erspielen konnte. Anders der Titelanwärter, der zu Beginn durch Sauter traf aber dann nur souverän den Vorsprung bis zum 0:2 verwaltete. Als zu Beginn der zweiten Halbzeit erneut Louis Sauter traf war es um den Aufsteiger geschehen. - R.: 1:2

TSV Gammertingen – SV Renhardsweiler 0:0. - Z.: 120. - Nach 25 Minuten hätte es bei einer normalen Chancenverwertung 3:0 für den Gastgeber heißen können. Trainer Manuel Puchta: „Was ich meiner Mannschaft heute vorwerfen kann, ist eindeutig die mangelnde Chancenverwertung. Wir haben Renhardsweiler nicht viel Platz gelassen, sodass der SV auf maximal zwei, drei Chancen kam. Wir hätten hier schon lange den Sack zumachen können. Vielleicht ist auch das nächstwöchige Derby in Hettingen dem einen oder anderen im Kopf herumgeschwirrt. Auf jeden Fall ein Tag mit zwei verlorenen Punkten. - R.: 0:1

SV Langenenslingen – FV Fulgenstadt 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Moritz Sauter (64.). - Z.: 80. - Sieht man auf die Aufstellung der Hausherren von gestern ist gleich zu erkennen, dass Trainer Bednarek improvisieren musste, aber weil er in den Augen der Spieler sah, dass man unbedingt gewinnen wollte, gab es an diesem Wochenende einen Ersatzspieler Bednarek auf dem Spielbericht. Eine erste Halbzeit mit spielerischem Vorteil kennzeichnete das Tun seiner Mannschaft, aber daraus entwickelte sich kein Tor. Die Gäste operierten viel mit langen Bällen - auch kein Rezept, um die sichere Abwehr zu knacken. Dann verlor Langenenslingen zu Beginn der zweiten Halbzeit etwas den Faden. Fulgenstadt konnte sich befreien, besaß aber auch keine nennenswerte Durchschlagskraft. Das Highlight der zweiten Halbzeit brachte auch den Treffer des Tages. Über drei Stationen spielte sich der Tabellendritte durch die Reihen der Gäste und dann hielt Moritz Sauter seinen Kopf hin und es hieß 1:0. Die einzige Chance der Gäste kam mit einem Pfostenschuss der danach keinen Abnehmer fand. - R.: 8:1

TSV Scheer – SV Bolstern. - Die Begegnung in Scheer wurde erst gar nicht angepfiffen. Nachdem die Begegnung der Reserven in der 75.Min. beim Stande von 2:1 abgebrochen wurde, wartete Schiedsrichter Berger noch eine weitere Stunde bis er mit den Spielführern entschied, dass aufgrund von starkem Blitz und Donner die Gefahr für Spieler und Zuschauer zu groß war. - R.: Die Begegnung wurde abgebrochen.