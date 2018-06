Eine Krippe schöner als die andere: Der 86-jährige Walter Schanz aus Bad Saulgau ist die meiste Zeit des Tages damit beschäftigt, im Keller seines Hauses – in seinem eigenen Reich – Krippen zu bauen. „Manche sagen, ich hätte einen Krippentick“, sagt Schanz.

Vor etwa drei Jahren fing alles ganz harmlos an. Walter Schanz baute aus Korkenzieherhaselnusszweigen ein Vogelhäuschen. Zehn Stunde hatte er dafür benötigt. Aber das handwerkliche Arbeiten machte dem Mineralölkaufmann so viel Spaß, dass er sich entschied, Krippen aus Holz zu bauen. „Ich brauche für meine Krippen keine Vorlage oder Skizze, mir reicht die Fantasie in meinem Kopf“, sagt Schanz. Seine Fantasie, sein Kreativität und sein Werkzeug – eine Säge, eine Hobel, ein Stechbeutel, eine kleine Bohrmaschine. Und jede Menge Fingerspitzengefühl, denn Schanz arbeitet sehr kleinteilig, achtet auf jedes Detail.

Jeden Morgen, auch am Wochenende, steht Walter Schanz um 6 Uhr auf und baut seine Krippen in seiner Werkstatt zusammen. Während er bohrt, schnitzt, sägt und klebt, hört er nebenher Musik von James Last. „Das ist dann meine Welt“, sagt Schanz, der unzählige Stunden auf den Beinen steht, um seine Werke zu vollenden. Mehr als 50 Krippen baute Schanz in den vergangenen drei Jahren. Einige davon haben ihren Platz in Geschäften in der Bad Saulgauer Innenstadt gefunden, im Café am Markt zum Beispiel oder in der Apotheke Selbherr. Es hat sich längst herum gesprochen, dass der Bad Saulgauer wunderschöne Krippen aus Naturmaterialien baut. Geld verlangt Schanz für seine Krippen nicht. „Ich will damit kein Geschäft machen. In meinem Alter fange ich keine Produktion mehr an.“

Frau ist froh über sein Hobby

Besonders stolz darf er darauf sein, dass sechs seiner Krippen in Blockhausbauweise im Krippenmuseum in Stein am Rhein ausgestellt sind. „Die Museumsleitung war ganz begeistert von meinen Krippen.“ Die Besucher auch, denn drei Krippen wurden bereits an Krippensammler verkauft. Der Ritterschlag für Walter Schanz, dessen Frau Rosa ihren Mann von der Arbeit losreißen muss, damit er zwischendurch etwas isst. „Ich bin froh, dass er ein Hobby gefunden hat, das ihm so viel Freude bereitet“, sagt Rosa Schanz. Das Krippenbauen ist für Walter Schanz mehr als ein Hobby, es ist seine Leidenschaft. Jede Krippe ist einzigartig. „Keine gleicht der anderen“, sagt Walter Schanz.

Ideen für seine Krippen gehen Walter Schanz nie aus, genauso wenig wie das Material. Mit einem guten Freund macht er regelmäßig Spaziergänge im Wald. Ohne Holz für seine Krippen kehrt er aber nicht nach Hause zurück. Die Schindeln vom Eichenholz, Fichtenholz, Reste eines Baumstumpfs oder Moos als Dekoration findet Schanz bei jedem Spaziergang. „Man muss aber einen Blick dafür haben“, sagt er.

Den richtigen Blick haben

Den Blick für das richtige Material hat Walter Schanz, der seinen Keller bald ausbauen muss, wenn er alle Krippen, die von beleuchtet werden können, aufstellen will. „Bevor der Platz zu knapp wird, verschenke ich welche.“ Ob er eine Krippe auf keinen Fall abgeben würde? „Mir sind alle Krippen gleich wichtig“, sagt Schanz, der sich nicht für eine Leiblingskrippe entscheiden kann. Nur von den Krippenfiguren lässt Schanz die Finger weg. „Das lasse ich besser.“ Davon habe er zu wenig Ahnung.

Beim Weihnachtsdorf vom 17. bis 21. Dezember auf dem Bad Saulgauer Marktplatz soll Walter Schanz eine Auswahl seiner Krippen an einem Stand präsentieren und sie an die Besucher verkaufen. Schanz will auch von diesem Verkaufserlösen keinen einzigen Cent sehen. „Das Geld ist für einen guten Zweck“, sagt er. Und außerdem hat er dann wieder mehr Platz für die nächsten Krippen.

SZ-Redakteur Dirk Thannheimer hat Walter Schanz besucht und ein Video über die Krippen gedreht. Der Beitrag ist zu sehen im Internet unter

