83-Jährige entgeht knapp dreistem Betrugsversuch

Um ein Haar wäre eine 83 Jahre alte Frau aus Bad Saulgau am Mittwoch Opfer von Betrügern geworden. Die Bank konnte eine Überweisung gerade noch stoppen.

Die Seniorin erhielt von einem Unbekannten eine Nachricht auf ihr Smartphone. Der Verfasser gab sich laut Polizeibericht als ihr Sohn aus und behauptete, eine neue Mobilnummer zu besitzen. Da sein Online-Banking gesperrt sei, bat er die 83-Jährige, eine Rechnung für ihn zu überweisen. In der Annahme, Kontakt mit ihrem echten Sohn zu haben, füllte die Frau einen Überweisungsträger aus und schickte ihn an ihre Bank. Anschließend bat der Betrüger die Seniorin, eine weitere Rechnung zu begleichen, was die Frau ebenfalls veranlasste. Erst als die 83-Jährige Kontakt mit ihrer Tochter hatte, flog der Schwindel auf. Die Überweisungen konnten von der Bank zurückgehalten werden, sodass der Seniorin kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei warnt vor dieser brekannten Betrugsmasche und rät: Betroffene sollten auf solche Nachrichten von vermeintlichen Angehörigen mit fremden Nummern nicht eingehen, sondern selbstständig Kontakt zu den Angehörigen unter den bekannten Rufnummern aufnehmen. Weitere Tipps gibt die Polizei auf www.polizei-beratung.de oder bei der kriminalpolzeilichen Beratungsstelle unter 07571/10 43 02.