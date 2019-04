8000 Euro Schaden nach riskantem Überholmanöver

Der 32-jähriger Fahrer eines BMW hat am Donnerstag gegen 7.15 Uhr durch gefährliches Überholen auf der Landesstraße 283 zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen einen Unfall verursacht. Er überholte trotz Überholverbots und obwohl ein anderes Auto entgegenkam. Der 26-jährige Fahrer des entgegenkommenden Skoda wich nach rechts aus und vermied so einen frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch das Ausweichmanöver kam der Skoda von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Zufahrt und landete schließlich in einem Acker. Der Geschädigte blieb unverletzt, an seinem Skoda entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von etwa 8 000 Euro. Der überholende Fahrer des BMW muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.