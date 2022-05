80 Reiter galoppieren um das Gelände von Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des RFV Bad Saulgau trafen sich in der Bondorfer Gaststätte „Oberamer Hof“ für die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung. Erste Vorsitzende Jessica Bixel lässt das Vereinsleben von der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober 2021 bis jetzt Revue passieren. Besonders betont wurde von ihr die im Oktober traditionell durchgeführte Schleppjagd. 80 Reiter haben bei dieser teilgenommen und wurden von der Frankenmeute sowie den Jagdherren Kurt und Tobias Wetzel durch das Gelände um Bad Saulgau begleitet. Ebenso war ein erwähnenswertes Ereignis der Austausch des Hallenbodens. Reiter und Pferde erfreuen sich nun an den optimalen Bodenverhältnissen der Reithalle. Die langjährigen Mitglieder Rolf und Lucia Honefeld haben sich dazu entschieden aus dem aktiven Reitsport zurückzutreten und dem Reitverein ihren Dressurplatz unentgeltlich zu überlassen. Somit ist das Angebot für unsere Vereinsmitglieder – eine Reitanlage, die keine Wünsche mehr offenlässt – komplett. Wir bedanken uns nochmals herzlich für diese tolle Gelegenheit. Bei der Vorschau auf das Vereinsjahr 2022 wurden ein Arbeitseinsatz sowie ein Springlehrgang angekündigt. Das Frühjahr soll dynamisch mit einem Trainingsparcours-Springen starten. Durch den Rücktritt von Lucia Honefeld wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung ein stellvertretender Vorsitzender nachgewählt. Diese Aufgabe wird von nun an von Anne Czerwenka übernommen. Dem ehemaligen Ausschuss, Reiner Quadflieg, Ulrike Müller, Priska Brunold und Hartwig Tauber, wurden zum Dank eine kleine Aufmerksamkeit überreicht. Julia Traub wurde für ihre Erfolge auf Turnieren geehrt. Die erste Vorsitzende Jessica Bixel, die Stellvertreterin Anne Czerwenka und der gesamte Ausschuss schaut motiviert in die Zukunft des Vereinslebens und freut sich auf die kommenden Jahre.