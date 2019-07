80-Jährige fährt nach Unfall weiter

Die Polizei hat eine 80-jährige Autofahrerin wird wegen des Verdachts der Unfallflucht angezeigt. Gemäß dem bisherigen Ermittlungsstand hat die Seniorin am Montag gegen 15.30 Uhr in der Königsberger Straße in bad Saulgau beim Rückwärtsfahren einen 69-jährigen Radfahrer gestreift. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Obwohl der Radfahrer die Autofahrerin auf seine Verletzungen aufmerksam machte, tat diese den Vorfall als Lappalie ab und fuhr einfach weiter.