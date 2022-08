77-Jährige stößt mit Bus zusammen

Eine 77-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch gegen 10 Uhr mit einem Bus im Kreisverkehr in der Franz-Xaver-Heilig-Straße zusammengestoßen. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr hat die Citroen-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Bus mutmaßlich übersehen und stieß mit diesem laut Mitteilung zusammen.

Keiner der Beteiligten wurde verletzt, auch die Fahrgäste des Busses nicht. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 1000 Euro und der am Bus auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Bus war weiterhin fahrbereit, während der Citroen abgeschleppt werden musste.