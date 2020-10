75-Jähriger kehrt an den Unfallort zurück

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Bad Saulgau gegen einen 75-jährigen Mercedes-Fahrer, der am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Platzstraße einen geparkten BMW angefahren hatte und danach weggefahren war. Zeugen hatten jedoch den Unfallhergang beobachtet und die Polizei verständigt. Bereits beim Eintreffen der Beamten war der Unfallverursacher wieder an der Unfallstelle und gab an, aufgrund des hohen Blasendrucks zunächst zu einer Toilette gefahren zu sein. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1 500 Euro.