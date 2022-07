68 Schüler feiern erfolgreiches Abitur

Mit einem festlichen Abiball feierten am vergangenen Samstag 68 frisch gebackene Abiturienten des Störck-Gymnasiums gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrern im Stadtforum den erfolgreichen Abschluss. Jan Köberle gelang der Traumschnitt von 1,0, Emily Czekay, Benjamin Kaiser, Anna Wizemann, Thilo Müller und Jana Spatschek erreichten den nur marginal abweichenden Schnitt von 1,1.

Schulleiter Stefan Oßwald würdigte die Gesamtleistungen der Absolventen. Elf der Schüler haben mit einer drei, 33 der Schüler mit einer zwei und 24 der Schüler mit einer eins vor dem Komma das Ziel erreicht. Sechs Schüler bestanden die Abiturprüfung nicht. Insgesamt wurde ein Gesamtdurchschnitt von 2,2 erzielt. „Damit zählt der Jahrgang 2022 zu den guten Jahrgängen der letzten Jahre“, so Oßwald.

Zuerst gratulierte Bürgermeisterin Doris Schröter den Absolventinnen. Sie freue sich mit ihnen über das Abitur und wünsche sich, dass mancher nach seinem Studium wieder nach Bad Saulgau zurückkehren werde. Als Motto hatten sich die Abiturienten „Bella Ciao – endlich raus aus der Notendruckerei“ in Anklang an die Erfolgsserie „Haus des Geldes“ ausgewählt. Stefan Oßwald ließ in seiner Rede die Geschichte des Liedklassikers „Bella Ciao“, das zwar nach Urlaub klinge, aber nicht zuletzt auch ein „Protestlied der Reispflücker in der italienischen Provinz“ war, Revue passieren. Letztlich sei das Thema des Liedes die Freiheit, so der Schulleiter.

Das könne für die frisch gebackenen Abiturienten verschiedenes bedeuten: „Freiheit von den Zwängen des morgendlichen Aufstehens“, beispielsweise, aber auch „Freiheit von den Zwängen des pünktlichen Erscheinens zum Unterricht“ und die „Freiheit, das nicht zu lernen oder sich nicht mit dem zu beschäftigen, was ein Lehrplan oder ein Lehrer vorgibt“. Er hoffe, „wir konnten euch am Störck-Gymnasium ein wenig Rüstzeug für eure Zukunft, eure Freiheit mitgeben, ein wenig die Fähigkeit, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen und die Fähigkeit selbstbewusst auch unpopuläre Meinungen zu vertreten und für sie einzustehen“. Für den Elternbeirat sprach Ajfera Schmitt den Eltern und Schüler ihren Glückwunsch aus. Man könne „stolz sein“ auf das Geleistete.

Preisträger und Mitgliedschaften

Online Stipendium von e-fellows.net: Evelin Bauer, Inga Baur, Emily Czekay, Marie Eisele, Benjamin Kaiser, Jan Köberle, Thilo Müller, Amelie Pfeiffer, Lea Röck, Jana Spatschek, Jonathan Weiß, Anna Wizemann und Vera Wizemann.

Philosophie und Ethik: Lea Schlegel. Evangelische Religionslehre: Angelina Eisele. Gemeinschaftskunde: Elias-Josef Rauh. Wirtschaft: Jan Köberle. Gesellschaftswissenschaften: Severin Müller. Ökonomie: Thilo Müller. Gesellschaftswissenschaften: Vincent Schade. Soziales Engagement: Patrick Klöpfel.

Physik: Jonathan Weiß. Mathematik: Jan Köberle. Biologie: Benjamin Kaiser. Mathematik und Physik: Jonathan Weiß. Latein: Anna Wizemann und Vera Wizemann. Das beste Deutsch-Abitur: Lea Röck. Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft: Inga Baur. Preis des Elternbeirats für ausgezeichnete Leistungen in den modernen Fremdsprachen: Jan Köberle.

Sonderpreise der Kinzelmannstiftung: Inga Baur, Benjamin Kaiser, Anna Wizemann und Vera Wizemann. Schulpreis Störck-Gymnasiums und der Stadt Bad Saulgau für die besten Abischnitte: Lea Röck, Amelie Pfeiffer, Vera Wizemann, Marie Eisele, Evelin Bauer, Inga Baur, Jonathan Weiß, Jana Spatschek, Thilo Müller, Anna Wizemann, Benjamin Kaiser, Emily Czekay und Jan Köberle

Die Abiturienten

Ahlert, Luis; Bachmann, Lennard; Bauer, Evelin; Baur, Inga; Baydar, Nesrin; Burkard, Pauline; Czekay, Emily; Datz, Teresa; Deni, Lara; Denner, Valerie; Dreher, Sara; Eisele, Angelina; Eisele, Marie; Finger, Isabel; Fischer, Jannis; Fischer, Lars; Flaisch, Franziska; Gebhart, Jonas; Gebhart, Nicolas; Geier, Jan; Gulde, Thomas; Haag, Noah; Halder, Bianca; Helfrich, Kaya; Hirschle, Anne; Hund, Hannah; Hoffmann, Felix; Igel, Maximilian; Kadagan, Derya; Kaiser, Benjamin;

Kemmler, Noemi; Kerle, Franziska; Kessler, Mailin; Klöpfel, Patrick; Köberle, Jan; Köhler, Jonas; Lang, Luca; Layer, Megan; Lehmann, Linda; Miling, Rebekka; Motz, Lia-Marie; Müller, Severin; Müller, Thilo; Mütz, Sophie; Pandrock, Nico; Pfeiffer, Amelie; Pfeiffer, Jens; Rauh, Elias-Josef; Rein, Daniel; Reitter, Franziska; Röck, Lea; Roensch, Karla; Sahinoglu, Asli;

Schade, Vincent; Schewe, Julian; Schlegel, Lea; Schnell, Valentin; Spatschek, Jana; Tadic, Luka; Traub, Hannes; Uttenweiler, Timo; Wagner, Christian; Weihprachtitzky, Leonie; Weiß, Jonathan; Winand, Corinna; Wizemann, Anna; Wizemann, Vera undZier, Marco