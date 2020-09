68-Jähriger fährt gegen stehendes Auto

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten hat sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ereignet. Ein 68-Jähriger fuhr gegen 7.20 Uhr mit seinem Peugeot kurz vor Bad Saulgau und direkt nach der Bahnunterführung ungebremst auf einem 22-jährigen Ford-Fahrer auf, der verkehrsbedingt stand. Durch den Aufprall drückte es den Ford an die Leitplanke und der Peugeot des 68-Jährigen touchierte den Peugeot eines 19-Jährigen, der durch den Aufprall in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Der 68-Jährige sowie der 22-Jährige wurden leicht verletzt. Beim Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Medikamenten stand, wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei ermittelt.