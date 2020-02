68-Jähriger fährt mit Auto Fußgängerin an

Ein 68-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Sießener Straße beim rückwärts Ausparken eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Gegen 15.25 Uhr stand der VW Touareg auf dem Gelände einer Tankstelle. Zur Unfallzeit wollte der Unfallverursacher wegfahren und parkte deswegen rückwärts aus. Dabei übersah er eine 80-jährige Frau, die in dem Moment hinter seinem Auto vorbeiging. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungsdienst musste allerdings nicht gerufen werden.