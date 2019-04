650 Aufführungen in 60 Jahren

Noch zur Mittagszeit sind die Ermittler der Polizei beim Spaichinger Franziskushaus, das am frühen Morgen des Donnerstags gebrannt hat. Eine Brandursache stehen noch nicht fest. Es sollen mindestens 200000 Euro Schaden entstanden sein, so erste Schätzungen der Polizei. Verletzt wurde niemand. Eine Person befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr noch in der Wohnung im ersten Stock und wurde von der Feuerwehr evakuiert. Das Haus gehört der Stadt und wird als Obdachlosenunterkunft genutzt.