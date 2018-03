60-Jähriger soll eine Kamera gestohlen haben

Ein 60-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwoch gegen 9.15 Uhr in einem Elektronikgeschäft in der Franz-Liszt-Straße eine Kamera gestohlen zu haben. Der Mann hatte sich in dem Geschäft zunächst nach den Kosten der Reparatur seiner alten Kamera erkundigt. Nachdem man ihm mitteilte, dass sich eine Reparatur in Hinsicht auf die Kosten nicht lohnen würde, soll er aus dem Verkaufsraum eine Kamera entwendet und anschließend das Geschäft verlassen haben, ohne die Kamera zu bezahlen. Der 60-Jährige konnte von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau ermittelt werden. Er wurde inzwischen wegen des Verdachts des Diebstahls angezeigt.