Eine 59 Jahre alte Opelfahrerin ist am Dienstag gegen 11 Uhr über eine Verkehrsinsel in der Friedrich-List-Straße in Bad Saulgau gefahren. Nach Angaben der Polizei war sie für einen Augenblick abgelenkt. Die 59-Jährige lieb bei diesem Unfall unverletzt. Ihr stark beschädigter Wagen musste allerdings abgeschleppt werden. An der Verkehrsinsel wurde zudem ein Verkehrszeichen beschädigt. Den Schaden insgesamt beziffert die Polizei auf 3 500 Euro.