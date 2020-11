52-jähriger Lastwagenfahrer stirbt nach Arbeitsunfall

Ein 52 Jahre alter Lastwagenfahrer ist nach einem Arbeitsunfall in Bad Saulgau am Dienstagvormittag seinen tödlichen Verletzungen erlegen. Gegen 10.30 Uhr befand sich der Mann auf einer Baustelle in der Altshauser Straße hinter seinem Lastwagen, als ihn ein rückwärtsfahrender Bagger zwischen den beiden Fahrzeugen einklemmte.

Das geht aus einer gemeinsamen Presserklärung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ravensburg hervor.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Nach Angaben der Polizei werden an der Unglücksstelle in der Altshauser Straße derzeit im Auftrag der Stadt Bad Saulgau Leerrohre verlegt. Der 52-jährige soll noch kurz vor dem Unfall mit dem Baggerfahrer gesprochen und Absprachen getroffen haben. Wie es dazu kam, dass der Bagger nach dem Gespräch rückwärtsfuhr, sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Nach einer ersten notärztlicher Erstversorgung kam der schwerstverletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen. Der Verkehrsdienst Sigmaringen führt die Ermittlungen zu den Umständen, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Zur Rekonstruktion der Geschehnisse wurde ein Gutachter für Unfälle mit Baumaschine hinzugezogen.