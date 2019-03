500 Musiker beteiligen sich an Serenade im Stadion

Zum Stadtjubiläum wird es auch beim Bächtlefest in diesem Jahr zusätzliche Programmpunkte geben. Bei der Hauptversammlung des Bürgerausschusses für Heimatpflege am Freitag im Stadtforum hat der Präsident Richard Frey zudem darüber informiert, dass der Festwirt Michael Rauscher für weitere drei Jahre seine Beteiligung zugesagt hat. Ein besonderer Tagesordnungspunkt war die Ernennung von Gerd Stolz zum Ehrenmitglied des Vereins.

Nach jahrzehntelangem Engagement wird dieser sich weitestgehend von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit zurückziehen. Gemeinsam mit Franz Schweizer hat er sich insbesondere um die Organisation des Handwerker- und Bauernmarktes gekümmert. Für sein unermüdliches Schaffen gab es bei der Verabschiedung zahlreiche Worte des Dankes, bevor er von Richard Frey die Ehrenmitglieds-Urkunde überreicht bekam. Bruno Wetzel, der zur Zeit im Urlaub weilt, wird seinen Aufgabenbereich übernehmen. Gerd Stolz nutzte die Gunst der Stunde und äußert den Wunsch, dass der Fähnchenschmuck an den Häusern während des Bächtlefestes deutlich häufiger zu sehen sein wird.

In Reimform blickt Richard Frey auf das vergangene Jahr zurück, das ebenfalls ein bedeutendes Jubiläumsjahr war. 500 Jahre Bächtlefest wurde genauso gefeiert wie das 50-jährige Bestehen des Bürgerausschusses. „Und der Herrgott hat uns dazu noch bestes Wetter beschert“, so der Vereinspräsident, der sich bei allen Beteiligten bedankt und verdeutlicht, dass ohne das engagierte und gemeinschaftliche Wirken so vieler Bürger, Vereine und Institutionen ein solch großes Fest nicht gestemmt werden könnte. Auch die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste Süddeutschlands in Bad Saulgau war rundweg ein Erfolg. Das zeigt sich nicht zuletzt an einem Schreiben, das die Ausschuss-Mitglieder von Robert Ackermann, dem Präsidenten des Seehasen-Festes in Friedrichshafen, im Nachhinein erhalten haben. Darin lobt dieser ausdrücklich das „unkomplizierte und wertschätzende Miteinander“ in Bad Saulgau.

Leader gibt einen Zuschuss

Auf dieser Basis wird auch in diesem Jahr kräftig gefeiert. Besonders der Bächtlefest-Samstag steht ganz im Zeichen des Stadtjubiläums. Bereits um 20.30 Uhr startet das Festprogramm im Oberschwaben-Stadion. Aus gutem Grund. Schließlich haben alle „Vorderösterreichischen Donaustädte“ - dazu zählen neben Bad Saulgau die Städte Mengen, Munderkingen, Bad Waldsee und Riedlingen - bereits zugesagt und werden an diesem Abend mit ihren Musikkapellen und Bürgerwehren die Besucherschar unterhalten. „Da werden knapp 500 Aktive beteiligt sein“, verrät Frey, „unsere Freunde aus Himmelberg dürfen da natürlich auch nicht fehlen“. Damit die Kosten für Fahrt und Verpflegung nicht zu sehr die Kasse strapazieren, wurde über das Leader-Förderprogramm erfolgreich ein Zuschuss beantragt. Auch aus der Partnerstadt Chalais werden zahlreiche Gäste erwartet. Eine Zeitverschiebung wird es auch beim ökumenischen Gottesdienst am Sonntag auf dem Marktplatz geben. Dieser wird bereits um 9.30 Uhr beginnen, so dass bei den nachfolgenden Veranstaltungen keine zeitlichen Engpässe zu befürchten sind. Gespannt darf man auch wieder auf den musischen Abend sein, der passend zum Jubiläumsjahr mit „Raum und Zeit“ betitelt ist. Die Bächtlefestbox wird es auch diesmal wieder geben, genauso wie die Festbändel-Verlosung am Montag. Eine weitere Neuerung im traditionellen Programm ist die Einladung aller Träger der goldenen Ehrennadel der Stadt zum Jahrgängertreffen am Freitag.

Trotz Mehrausgaben im Jubiläumsjahr informierte Kassenwart Richard Striegel über schwarze Zahlen auf dem Vereinskonto. Ein etwas größerer Ausgabeposten dürfte es in diesem Jahr mit dem notwendig gewordenen Einbau einer Lüftungsanlage in der Kostümhalle geben. Bürgermeisterin Doris Schröter nutzte nach der Entlastung wie auch andere Redner die Gelegenheit, allen Akteuren ihren Dank auszusprechen.