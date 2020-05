50 000 Euro für regionale Vereine in Not

Viele Feste und Veranstaltungen fallen wegen den Corona-Beschränkungen aus. Für die Vereine als Veranstalter brechen oft die Einnahmen weg, mit denen sie das Vereinsleben über das Jahr aufrechterhalten haben. Die Volksbank Bad Saulgau startet zusammen mit dem VR-Gewinnsparverein in Baden-Württemberg ein Soforthilfeprogramm.

Vor einigen Wochen strahlten die Gesichter bei den knapp 30 Musikerinnen und Musikern der Musikkappelle Oberschmeien noch. Das war vor der Corona-Pandemie. Seither sieht die Welt für den kleinen Verein ganz anders aus, denn das Veranstaltungsverbot erwischt sie mit voller Wucht. „Als wir erkannt haben, in welche Richtung sich alles entwickelt, haben wir bereits vor drei Wochen unser traditionelles Vatertagstreffen an Christi Himmelfahrt für dieses Jahr abgesagt“, erklärt resigniert der Vorsitzende Ralf Hanner. Mit der frühzeitigen Entscheidung, das Treffen abzusagen, wurden zwar keine weiteren Kosten produziert. Was aber schwerer wiegt, sind die Einnahmeausfälle für den Verein insgesamt. „Mit dem Gewinn aus diesem Fest konnten wir als kleine Musikkapelle quasi wieder ein Jahr lang unsere laufenden Ausgaben decken. Das fehlt uns nun komplett“, so Hanner.

Für viele Vereine und gemeinnützige Institutionen brechen schwere Zeiten an. Es geht darum, die laufenden Verpflichtungen leisten zu können, ohne dass es zu gravierenden Liquiditätsschwierigkeiten oder zu einer für den Verein existenzbedrohenden Lage kommt. „Wir fördern unsere Vereine und gemeinnützigen Institutionen schon seit jeher. Gerade in dieser Zeit ist es als Genossenschaftsbank noch wichtiger uns hier solidarisch zu zeigen und zu helfen“, erklärte Klaus Remensperger, Vorstandsmitglied der Volksbank Bad Saulgau, die Beweggründe hinter dem Soforthilfeprogramm, welches zusammen mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg ins Leben gerufen wurde. Kurz zusammengefasst bedeutet dies: Waren die Spendengelder an die Vereine der VR-Gewinnsparer der Volksbank Bad Saulgau ausschließlich für Anschaffungen und Projekte verwendbar, so können diese in der Corona-Krise auch für laufende Ausgaben wie z.B. Dirigentenlöhne, Stromkosten oder Versicherungsbeiträge beantragt werden.

Die Informationen sind auf der Internetseite der Volksbank Bad Saulgau unter www.v-bs.de hinterlegt. „Damit hoffen wir gemeinsam mit unseren rund 13 000 Gewinnsparern unseren Vereinen schnell und zielgerichtet unter die Arme greifen zu können“, erklärt Vorstandsmitglieder Klaus Remensperger. Hat ein Verein bereits ein größeres Projekt für dieses Jahr geplant und möchte dieses auch umsetzen, der wird auf die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Bad Saulgau verwiesen. Hier kann der Verein über das Sammeln von Spenden diese dann verdoppeln und so ein Projektziel von bis zu 10 000 Euro finanzieren.

Der Musikverein Oberschmeien hat für die nächste Zeit kein großes Projekt geplant. Die größeren Anschaffungen wurden für den Moment aufs Eis gelegt. Aber durch den Ausfall des Vatertagstreffen klafft eben ein großes Loch in der Vereinskasse. „Wir prüfen gerade, wie wir durch die Zeit kommen können. Aber es ist gut zu wissen, dass wir uns an die Volksbank Bad Saulgau wenden können, wenn alle Stricke reißen. Denn egal wie hoch die Zuwendung ausfällt, sie hilft uns die Zeit bis zum nächsten Vatertagstreffen im Jahr 2021 zu überbrücken“, freut sich Ralf Hanner über die Aktion.

Wer wird gefördert? Vereine sowie soziale und kirchliche Institutionen, die ihren Sitz im Geschäftsgebiet der Volksbank Bad Saulgau haben, können Spendenanträge auf Soforthilfe stellen.

Was wird gefördert? Im Rahmen des Sonderprojekts können unter anderem auch Verwaltungs- und Betriebskosten übernommen werden, wie zum Beispiel Gehälter, Mieten, Kredit- oder Leasingraten. Das ist neu und nur im Zuge der Corona-Soforthilfe bis zum 31. Oktober diesen Jahres möglich. Der Gewinnsparverein aus Stuttgart hat eigens dafür eine Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums eingeholt. Normalerweise sind solche Förderzwecke ausgeschlossen.

Bewerbung: Die Spendenanträge können über die Internetseite der Volksbank Bad Saulgau www.v-bs.de gestellt werden. Dabei ist wichtig, den Antrag zu begründen, warum der Verein oder die gemeinnützige Institution durch die Corona-Pandemie in Liquiditätsengpässe kommen kann.

Bewilligung: Ein Gremium der Bank prüft die eingegangenen Anträge und vergibt – je nach Größe des Vereins, den Gründen für die finanzielle Notlage sowie nach Art und Höhe der beantragten Soforthilfe – die Spendengelder. Die Anträge werden zügig bearbeitet und entschieden.

Höhe des Spendentopfs: Insgesamt stehen 50 000 Euro zur Verfügung.