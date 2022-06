49 Tore: Zum Abschluss rekordverdächtig

Noch einmal Tore satt hat es am letzten Spieltag der Bezirksligasaison gegeben. 49-mal landete der Ball im Netz. Die Entscheidungen waren bereits gefallen, sodass die Ergebnisse nur noch statistischen Wert haben. Die TSG Ehingen ist Meister, die SGM Rottenacker/Munderkingen spielt die Aufstiegsrelegation. In die Kreisliga A steigen ab der FV Schelklingen-Hausen, der SV Bad Buchau und der SV Langenenslingen. In die Relegation muss der FV Altheim.

SV Uttenweier - SG Hettingen/Inn. 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 Viktor Ruff (10.), 2:0 Pascal Volz (45.), 3:0 Pascal Haberbosch (85.). - Z.: 250. - Vor ordentlicher Kulisse, Hettingen/Inneringen war mit zwei Bussen angereist, weil die SG bis vergangenen Donnerstag ausgegangen war, dass die zweite Mannschaft mit einem Sieg im Spiel der zweiten Mannschaften die Relegation würde schaffen können (die SG hatte Protest gegen die Wertung des Spiels Schussenried II - Uttenweiler II eingelegt, der abgewiesen wurde; die SZ berichtete), ging der Gastgeber durch einen Fernschuss von Ruff in Führung. Ruff traf damit in seinem Abschiedsspiel, da er zur neuen Saison als Trainer nach Dürmentingen wechselt. Fortan hatte der Gast mehr vom Spiel, vergab aber seine Chancen, oder SVU-Torwart Daniel Maurer machte sie zunichte. Mitten in die Drangphase erreichte ein Steckpass Pascal Volz, der im Eins-gegen-Eins auf 2:0 erhöhte. Kurz vor Schluss traf Haberbosch aus dem Gewühl heraus. „Der Sieg fiel ein bisschen zu hoch aus“, meinte SVU-Teambetreuer Harald Selg.

SV Hohentengen - FV Bad Saulgau 4:1 (1:1). - Tore: 1:0 Fabian Beckert (18.), 1:1 David Widmann (25.), 2:1 Jamie Lutz (60.), 3:1, 4:1 Fabian Beckert (72./83.). - Z.: 150. - Hohentengen spielte in ungewohnter Aufstellung: mit Beniamino Fellini und Christian Lehr in der Innenverteidigung und „Comebacker“ Stefan Keller auf der Sechs. Beckert erzielte seine Saisontore 37 bis 40, beim 1:0 traf er aus kurzer Distanz, ehe der Gast wenige Minuten später nach einem Freistoß aus dem Halbfeld ausglich, als Widmann glänzend angespielt wurde. Nach einem Schuss von Beckert, den Saulgaus Torwart abwehrte, traf Lutz aus dem Rückraum per Schuss, ehe Beckert einen Rückpass der Saulgauer Abwehr erlief, drei, vier Gegenspieler aussteigen ließ und traf. Den Schlusspunkt setzte wieder Beckert mit einem Schuss. Einen Aufstieg konnte Fabian Beckert dann doch feiern. Mit seinem „Zweitverein“ FC Wolfenweiler-Schallstadt, sein Heimatverein für den er an „freien“ Wochenenden spielt, schaffte er vergangene Woche den Aufstieg in die südbadische Landesliga.

SGM Blönried/Ebersbach - SG Altheim 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 Lorenz Weiß (5./FE), 2:0 Samuel Maier (23.), 3:0 Emil Angerer (76.), 3:1 Daniel Eberhart (90.+1). - Z.: 200. - „Der Sieg geht in Ordnung, obwohl die Gäste sehr gut gespielt haben“, sagte SG-Abteilungsleiter Joachim Streng. Sam Maier war der Mann des Tages. Vor dem Elfmeter zum 1:0 wurde er gefoult, das zweite Tor erzielte er nach einem Solo und einem überlegten Abschluss selbst. Das dritte Tor durch Youngster Emil Angerer bereitete Samuel Maier vor (76.). „Wir sind mit der Saison sehr zufrieden. Unser Ziel war Platz fünf zu halten. Das haben wir geschafft. 2022 haben wir nur zwei Spiele verloren. Gegen Uttenweiler und das Pokalspiel gegen die TSG Ehingen.“

FC Krauchenwies/Hausen - TSG Ehingen 5:1 (3:0). - Tore: 1:0, 2:0 Julian Haberer (18./30.), 3:0 Armin Harsch (41.), 3:1 Sascha Wasner (52.), 4:1 Eigentor (64.), 5:1 Patrick Vogler (71.). - Z.: 200. - Einen fulminanten Saisonabschluss erlebte der FCK/Hausen gegen den neuen Meister. „Bis zum ersten Tor war es ereignislos, dann fiel 1:0 quasi aus dem Nichts“, sagte FCK-Chef Marcel Gauggel. Der Anschlusstreffer des Meisters und Pokalsiegers nach der Pause brachte nur kurzzeitig Unruhe, dann übernahm der FCK/Hausen wieder das Kommando. „Wir hatten während der Runde schon noch das Ziel Platz fünf“, sagte Gauggel, „waren aber in einigen Phasen vielleicht ein bisschen zu früh zu zufrieden.“ In der kommenden Saison firmiert der FCK/Hausen dann als FCK/Hausen/Göggingen. „Es kommen fünf, sechs Spieler dazu, die das Potenzial für die Bezirksligaelf haben“, sagte Gauggel.

SV Langenenslingen - SW Donau 2:8 (1:4). - Tore: 1:0 Hannes Mayer (3.), 1:1, 1:2 Jochen Leichtle (15./23.), 1:3 Ferhat Kavgaci (30.), 1:4 Daniel Meier (33:9, 2:4 Clemens Gulde (53.), 2:5 Daniel Meier (68.), 2:6 Mario Sopic (73.), 2:7 Marcel Holz (78.), 2:8 Ferhat Kavgaci (82.). - Z.: 100. - „Der Gegner war für mich die offensivstärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben“, sagte SVL-Trainer Alexander Failer zur deutlichen Niederlage gegen den Relegationsteilnehmer. „Für uns war es insgesamt natürlich eine schwierige Situation in dieser Rückrunde. Aber wir haben uns, bis auf zwei Spiele, ergebnismäßig ordentlich aus der Liga verabschiedet“, sagte Failer. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte Failer, dass er auch in der kommenden Saison Trainer in Langenenslingen bleibt. „Es kommen einige verletzte Spieler zurück, zum Kader stoßen einige A-Junioren hinzu. Ich hoffe und denke, wir können nächstes Jahr endlich mal eine sorgenfreiere Runde spielen.“

FV Neufra - SV Bad Buchau 8:1 (5:0). - Tore: 1:0, 2:0 Fabian Brehm (3./15.), 3:0 Christian Münz (22.), 4:0 Deniz Echsle (24.), 5:0 , 6:0 Fabian Brehm (35./60.), 6:1 Christian Gnannt (75.), 7:1 Fabian Brehm (78.), 8:1 Frank Ströbele (87.). - Das letzte Saisonspiel gewann der FVN hoch überlegen gegen die bereits als Absteiger feststehenden Gäste aus Bad Buchau mit 8:1 Toren und konnte somit in der Abschlusstabelle noch um einen Platz nach vorne rutschen. Fabian Brehm als fünffacher Torschütze war der Mann des Tages im Waldstadion und konnte damit in der Bezirksliga-Torjägerliste den bislang führenden Fabian Beckert vom SV Hohentengen noch überholen. In einem sehr fairen Spiel (nur eine Gelbe Karte für die Gäste) mit guter Schiri-Leistung lag der FVN bereits zur Pause mit 5:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten nach 75 Minuten das Ehrentor. Sehenswert in der 63. Minute: in seinem letzten Spiel für den FVN knallte Abwehrchef Timo Wichert in der 63. Minute das Spielgerät mit einem satten 20 m-Freistoß auf das SVB-Gehäuse und der Gästekeeper lenkte die Kugel an den Innenpfosten, von wo aus der Ball parallel zur Torlinie im gegenüberliegenden Toraus landete.

SF Hundersingen - FV Schelklingen-Hausen 4:5 (0:1). - 0:1 Luca Schleiblinger (40.), 1:1 Julian Störkle (58.), 2:1 Timo Bischofberger (59.), 2:2 Luca Schleiblinger (62.), 2:3 Philip Schleicher (66.), 2:4 Julian Leicht (71./FE), 2:5 David Höffner (76.), 3:5 Timo Bischofberger (85.), 4:5 Marcel Störkle (89.). - Z.: 100. - „Sind wir ehrlich: Das war ein Sommerkick“, sagte Hundersingens Trainer Michael Renz am Sonntag in der Rückschau. „Schelklingen-Hausen hat fünfmal nach einem Standard getroffen. Vor allem Luca Schleiblinger hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das ist ein richtig guter Spieler“, lobte Renz. Er selbst brachte im letzten Spiel noch einmal Spieler aus der zweiten Reihe und Spieler, die in dieser Runde auch aus Verletzungsgründen nicht viele Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel Marcel Störkle. Der setzte prompt den Schlusspunkt unter eine schwierige Situation, als er per Volleyschuss auf 4:5 verkürzte - zu mehr reichte es am Samstag nicht mehr. „Wir konnten auch noch mal unseren zweiten Torwart Stefan Selbher zur zweiten Halbzeit bringen. Unser Stammtorwart Uwe Buzengeiger hat jedes Spiel von Beginn an gemacht. Kompliment nochmals an ihn. Er hat uns mit die Liga gehalten.“

SG Öpfingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Philipp Mall (9./FE), 2:0 Gabriel Koch (14.), 2:1 Michael Wetzel (57./FE). - „Die SGM Altshausen war ein richtig guter Gegner“, sagte Steffen Lehmann. Statt eines möglichen 3:0 fingen sich die Gastgeber das 2:1 ein. Danach drängten die Gäste auf den Ausgleich. Somit war das Spiel hart umkämpft. Aufgrund der ersten Halbzeit hat Öpfingen jedoch verdient gewonnen.

Spielfrei: FV Altheim.