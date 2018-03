49 Kinder aus Riedlingen, Bad Saulgau, Pfullendorf und Mengen haben am vergangenen Sonntag in der Wing Tsun Kuen Kung-Fu-Schule in Mengen ihre Prüfung zum 1., zum 2. und sogar zum 4. Schülergrad abgelegt und bestanden. Großmeister Jan Frenzel war hierzu eigens aus der Pfalz angereist. Die Kinder lernen im Training nicht nur Koordination, Disziplin und Selbstbewusstsein, sondern auch Grundlagen der Selbstverteidigung und der Kampfkunst Wing Tsun Kuen.