48 Schülerteams nehmen am Gemeinsamen Sporttag teil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause wurde am Mittwoch, 19. Oktober, der Gemeinsame Sporttag für die Klassen 5 und 6 des Störck-Gymnasiums und des Walter Knoll Schulverbunds gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Aicher-Scholl-Schule durchgeführt. Die Organisation dieser Großveranstaltung wurde wie in den Jahren zuvor von den Sportlehrkräften der beteiligten Schulen in Kooperation mit dem Team des Kinder- und Jugendbüros/Haus Nazareth übernommen.

In diesem Jahr unterstützten erneut zahlreiche Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen die Sportlehrkräfte beim Aufbau und bei der Betreuung der insgesamt 24 Spielstationen. Die Sechstklässler des Störck-Gymnasiums übernahmen die Patenschaft für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Aicher-Scholl-Schule.

Gegen 8.15 Uhr wurden die 340 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Gemeinsamen Sporttag von den Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendbüros im Oberschwaben-Stadion empfangen und über den Ablauf der Veranstaltung informiert. Nach der offiziellen Begrüßung und der Einweisung verteilten sich insgesamt 48 Schülerteams in drei Großgruppen auf die einzelnen Sportstätten. Jedes Team setzte sich dabei aus Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Schulen zusammen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung konnten die Schülerteams nicht nur ihr sportliches Können, sondern vor allem ihre Teamfähigkeit und ein gutes Miteinander unter Beweis stellen. In der Stadthalle, ABC-Halle und in der Kronriedhalle waren jeweils acht Spielstationen aufgebaut. In der ABC-Halle wurden den Schülerteams durch die geöffnete Hallentür auch ein Besuch des Jugendhauses Underground ermöglicht, so dass sie sich hier über die Öffnungszeiten und die aktuellen Angebote des Jugendhauses informieren konnten. Jedes Schülerteam erhielt zu Beginn einen Laufzettel, der ihnen die Reihenfolge des Hallenbesuchs verdeutlichte. Jeweils 16 Schülerteams waren zeitgleich in den drei Hallen unterwegs, bis nach einer Stunde jeweils der Hallenwechsel vollzogen wurde. Gegen 12.15 Uhr endete der Gemeinsame Sporttag.

In den ersten Rückmeldungen bestätigten die Schülerinnen und Schüler, dass sie an diesem Vormittag viel Spaß miteinander erlebt hatten, und die Fünftklässler/innen äußerten bereits ihre Vorfreude auf den nächsten Gemeinsamen Sporttag im kommenden Jahr.