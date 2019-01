46-Jähriger verletzt sich bei Zusammestoß

Sachschaden von rund 15 000 Euro ist ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag um die Mittagszeit an einer Kreuzung zweier Gemeindeverbindungswege in Bad Saulgau. Gegen 13 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit einem Daimler den Gemeindeverbindungsweg von Wilfertsweiler nach Bad Saulgau. An der Kreuzung mit dem Gemeindeverbindungsweg von Haid nach Bogenweiler übersah sie einen von rechts kommenden Mercedes Sprinter mit einem 46-jährigen Fahrer. Bei dem Zusammenprall wurde der Sprinter-Fahrer leicht verletzt.