42-Jähriger wirft mit Gläsern um sich

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen ermittelt derzeit das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 42-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, am Sonntagmittag einen Familienangehörigen in dem gemeinsam bewohnten Haus mit Gläsern beworfen und verletzt zu haben. Das 73 Jahre alte Opfer wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge war der psychische Ausnahmezustand des 42-Jährigen der Grund für den Angriff auf den Älteren. Der Tatverdächtige wurde aufgrund seines Zustands in eine Spezialklinik gebracht.